南加3城 明年將用自動攝像機抓超速

自明年起，加州六個城市將安裝自動測速攝像系統，圖為交通示意圖。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）13日簽署法案，批准一項執法系統試運行，該系統可利用安裝自動測速攝像機，捕捉違規駕駛並予以開罰。自明年起，加州六個城市將安裝此系統，南加洛杉磯、長堤 、格蘭岱三城市入列。

這項新法出台之際，加州和全國各地因魯莽駕駛、車輛體積增大和交通執法缺失，導致行人死亡人數增加。立法者和行人安全倡議者，六年內曾三次嘗試在加州立法機構推動自動測速照相相關法案均未果。反對者擔心這些攝像機會侵犯駕駛隱私，低收入 社區有色人種恐收到不成比例的罰單。

今年立法人員修改相關法案條例以解決上述問題，包括允許低收入者用社區服務代替繳納罰款。今年9月，該法首度在立法機關通過。

目前全國其他205個社區，包括紐約市和芝加哥等城市，都已使用自動測速照相，加州是相對較晚使用該系統的州。研究發現，駕駛在有自動測速照相鏡頭的地方，車速會明顯下降，在紐約市，此類地點超速率下降73%。

與加州已使用的紅燈攝影機一樣，測速攝像頭可讓各城市自動記錄車牌，在駕駛違法時開出罰單。

舊金山將被允許在該市安裝33個自動測速照相機，若駕駛被發現時速超過規定限制至少11哩，將被罰款50元，速度更快的駕駛罰款會增加。另外長堤（Long Beach）、格蘭岱（Glendale）和北加的奧克蘭（Oakland）和聖荷西（San Jose）等城市，也將安裝自動測速照相系統。