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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

華女金芳失蹤案 白人男友屍體南加州立公園尋獲

洛杉磯訊
聖伯納汀諾縣警局發布了52歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47歲的金芳的失蹤人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）
聖伯納汀諾縣警局發布了52歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47歲的金芳的失蹤人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

日前中國女子金芳（Jin Fang）赴美失蹤案有驚人進展，該女赴美碰面的美國男子菲茨帕特里克(John Fitzpatrick)上個月在安薩波雷戈（Anza-Borrego）沙漠州立公園被發現死亡，但金芳仍下落不明。

此案引起華人圈高度關注，金芳的女兒和友人都急尋她的下落，至今已兩個多月。之前友人曾提供一則金芳失聯當晚疑似求救視頻，一度懷疑可能遇害，沒想到最新發展是同行男子屍體先被發現，導致案情撲朔迷離，更加神秘。

據「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）消息，該男已死亡。聖伯納汀諾警察局（San Bernardino Sheriff’s Department）官員證實，菲茨帕特里克的屍體於9月在州立公園被發現。然而，截至10日周二，聖地牙哥縣和聖伯納迪諾縣的調查人員，仍然對該男子死亡的時間表和細節守口如瓶。

菲茨帕特里克是前美軍海豹突擊隊隊員，也是聖伯納汀諾居民。據他的老友霍斯(Darryl Hoss) 稱， 7月30日他向聖伯納汀諾警方報告菲茨帕特里克失蹤了，他倆曾經一起在美軍服役。霍斯說，當菲茨帕特里克從沙漠州立公園的長途露營旅行中沒有回來，他便報告朋友的失蹤案。他通常不會擔心，因為他的朋友受過良好的訓練，可以在崎嶇的地形中生存。

根據《聯合論壇報》查閱的軍事記錄，菲茨帕特里克於2010年光榮退役，擔任首席軍士長、跳傘健將和教練，曾多次完成海外服役。調查人員稱，與菲茨帕特里克同行的還有一位名叫金芳的47歲中國公民。霍斯說，菲茨帕特里克和金芳今年早些時候在網路上認識，並透過Facebook訊息建立了戀愛關係。聖縣警官在該部門社交媒體頁面上發布的消息稱，她於今年7月14日從中國飛往洛杉磯

警局在聲明中稱，在落地當天，金芳從洛杉磯搭乘火車前往棕櫚泉（Palm Springs）地區。 調查人員稱，最後一次見到她，是在火車站被菲茨帕特里克駕駛的一輛汽車接走。

據調查人員稱，菲茨帕特里克的計畫是帶金芳參觀莫龍戈盆地（Morongo Basin），然後兩人前往州立公園在未知地點露營。霍斯說，他在兩人出發前見過她。最後一次聽到金芳的消息是在7月22日，當時她與朋友通了電話。4天後，警察開始調查她的失蹤案，並於8月1日在莫龍戈盆地警所的社交媒體上發布了她的照片和訊息。

一周多後即8月9日，菲茨帕特里克也名列網上的失蹤人員公告欄。調查人員提供了菲茨帕特里克的車輛的描述是一輛藍色的豐田塔科馬（Toyota Tacoma）。

霍斯說，在他的朋友失蹤兩個多月後，調查人員上周給菲茨帕特里克的家人打電話，通知他們在78號州際公路以南的哈珀峽谷（Harper Canyon）發現了他的屍體。霍斯回憶說，調查人員說，菲茨帕特里克的卡車停在附近，但很少提供其他的細節。

聖地牙哥縣法醫辦公室發言人9日周一表示，有關菲茨帕特里克死亡的案件已被封存，當局無法對正在進行的調查發表評論。聖地牙哥縣警局官員將問題轉交給了聖伯納汀諾縣警局。

據聖伯納河諾縣警局發言人稱，截至13日周五下午，調查人員尚未報告找到金芳。

聖地牙哥 州立公園 洛杉磯

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