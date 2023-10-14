我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

曾傳激情演出 無人駕駛計程車開進南加試行

記者陳開、子為、敏梓／洛杉磯報導
世說新聞團隊在聖塔蒙尼卡路遇Waymo計程車，可以清晰看到駕駛座是空的。（世說新聞團隊/攝影）
世說新聞團隊在聖塔蒙尼卡路遇Waymo計程車，可以清晰看到駕駛座是空的。（世說新聞團隊/攝影）

近日在洛杉磯多個城市，都有人目睹無人駕駛汽車在街上行駛，這是自動駕駛龍頭Waymo公司推出的全天24小時運營的計程車，10月11日正式進駐，目前在聖塔蒙尼卡（Santa Monica) 市區試行。

（視頻/世說新聞團隊製作）

由Waymo推出的無人駕駛計程車此前已在北加州與鳳凰城嘗試運營，10月落戶南加，第一站選擇了聖塔蒙尼卡（Santa Monica) 。在10月12日的聖塔蒙尼卡街頭，已經有不少輛在營運的Waymo自動駕駛計程車。世說新聞團隊，選擇跟隨其中一輛計程車行駛。可以發現在約3哩的行駛過程中，該計程車的車速不算太快，基本與道路的限速保持一致，有時甚至比周遭車輛的車速要慢。

當世說新聞團隊驅車到其前方後，嘗試放慢速度行駛，會發現該自動駕駛計程車也會放慢速度在後方長時間跟隨，而不是像一些真人司機，可能會選擇超車。全程3哩的行車過程中，計程車全程保持在右道，似乎沒有任何超車的打算。在行駛通過帶有人行橫道的街口，計程車還會主動先減速，倘若有行人會停車等候。

不過，目前南加地區的waymo只是在城市內道路行駛，暫時沒有開上高速公路，因此其全部的行車狀況如何，可能仍需觀望。

此前有許多新聞報導，有較前衛大膽的年輕人，可能出於尋找刺激的目的，會在自動行駛的計程車內發生性行為。舊金山標準報曾報導，20多歲女乘客梅根在一次深夜出遊中，搭自動駕駛出租車，首次在車內進行性行為。梅根說，「我們上車後，就直接親熱了」。她的同伴是名30多歲男子，據該男子說，他至少在無人駕駛出租車上進行六次性行為。

世說新聞團隊觀察發現，Waymo自動駕駛出租車的私密性很好，後排乘客座位的車窗有特殊貼膜，即使是並排行駛，也很難看清其後排是否有乘客。如此好的私密性，也給青年男女乾柴遇上烈火，創造條件。

那麼如何才能體驗到Waymo的無人駕駛計程車呢？方法十分簡單，只需下載其官方APP Waymo One，在APP上輸入起點和終點，鄰近的waymo車輛便會開來接，並將乘客送至目的地。目前waymo在南加尚未全面正式運營，所以無法在APP上直接預約，有興趣的人可以到限時櫃台領取體驗票，或者在app首頁加入waitlist，參與排隊等待獲得體驗的機會，試運營期間的體驗皆為免費。

聖塔蒙尼卡是Waymo在洛杉磯地區試運營的首站，會一直持續到11月中旬。11月20日，Waymo將前往Century City世紀城，接著是西好萊塢、市中心、韓國城和洛杉磯市中心。有興趣者可趁早加入waitlist排隊。

租車 南加 洛杉磯

上一則

無人車安全問題各說各話 業者稱比真人駕駛好遭質疑

延伸閱讀

才炸死路透記者 BBC採訪團隊遭以色列警方持槍攔查 手機遭扔地

才炸死路透記者 BBC採訪團隊遭以色列警方持槍攔查 手機遭扔地
世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發
堵車費不公 黃色計程車司機聯盟抗議 要求豁免

堵車費不公 黃色計程車司機聯盟抗議 要求豁免
每筆收入半數要繳MTA 黃色計程車司機州長辦公室外示威要求豁免堵車費

每筆收入半數要繳MTA 黃色計程車司機州長辦公室外示威要求豁免堵車費
Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡

Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡
婦人被撞遇肇逃 再遭無人計程車輾壓重傷

婦人被撞遇肇逃 再遭無人計程車輾壓重傷

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡