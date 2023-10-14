曾傳激情演出 無人駕駛計程車開進南加試行

世說新聞團隊在聖塔蒙尼卡路遇Waymo計程車，可以清晰看到駕駛座是空的。（世說新聞團隊/攝影）

近日在洛杉磯 多個城市，都有人目睹無人駕駛汽車在街上行駛，這是自動駕駛龍頭Waymo公司推出的全天24小時運營的計程車，10月11日正式進駐，目前在聖塔蒙尼卡（Santa Monica) 市區試行。

（視頻/世說新聞團隊製作）

由Waymo推出的無人駕駛計程車此前已在北加州與鳳凰城嘗試運營，10月落戶南加 ，第一站選擇了聖塔蒙尼卡（Santa Monica) 。在10月12日的聖塔蒙尼卡街頭，已經有不少輛在營運的Waymo自動駕駛計程車。世說新聞團隊，選擇跟隨其中一輛計程車行駛。可以發現在約3哩的行駛過程中，該計程車的車速不算太快，基本與道路的限速保持一致，有時甚至比周遭車輛的車速要慢。

當世說新聞團隊驅車到其前方後，嘗試放慢速度行駛，會發現該自動駕駛計程車也會放慢速度在後方長時間跟隨，而不是像一些真人司機，可能會選擇超車。全程3哩的行車過程中，計程車全程保持在右道，似乎沒有任何超車的打算。在行駛通過帶有人行橫道的街口，計程車還會主動先減速，倘若有行人會停車等候。

不過，目前南加地區的waymo只是在城市內道路行駛，暫時沒有開上高速公路，因此其全部的行車狀況如何，可能仍需觀望。

此前有許多新聞報導，有較前衛大膽的年輕人，可能出於尋找刺激的目的，會在自動行駛的計程車內發生性行為。舊金山標準報曾報導，20多歲女乘客梅根在一次深夜出遊中，搭自動駕駛出租車 ，首次在車內進行性行為。梅根說，「我們上車後，就直接親熱了」。她的同伴是名30多歲男子，據該男子說，他至少在無人駕駛出租車上進行六次性行為。

世說新聞團隊觀察發現，Waymo自動駕駛出租車的私密性很好，後排乘客座位的車窗有特殊貼膜，即使是並排行駛，也很難看清其後排是否有乘客。如此好的私密性，也給青年男女乾柴遇上烈火，創造條件。

那麼如何才能體驗到Waymo的無人駕駛計程車呢？方法十分簡單，只需下載其官方APP Waymo One，在APP上輸入起點和終點，鄰近的waymo車輛便會開來接，並將乘客送至目的地。目前waymo在南加尚未全面正式運營，所以無法在APP上直接預約，有興趣的人可以到限時櫃台領取體驗票，或者在app首頁加入waitlist，參與排隊等待獲得體驗的機會，試運營期間的體驗皆為免費。

聖塔蒙尼卡是Waymo在洛杉磯地區試運營的首站，會一直持續到11月中旬。11月20日，Waymo將前往Century City世紀城，接著是西好萊塢、市中心、韓國城和洛杉磯市中心。有興趣者可趁早加入waitlist排隊。