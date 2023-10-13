藥師荒忙翻 冬天病毒來襲恐更惡化

打疫苗時事先預約，除了能省時間，也能幫到藥劑師。（本報資料照片）

全美藥房未來只會更忙，不只是藥劑師與藥品短缺沒有改善，隨著冬季到來，呼吸道融合病毒（RSV）的出現與新冠病毒的復起，每間藥局 的工作負擔只會更重，更何況連鎖藥局每家分店往往只有一名藥師，面對大量拿藥與接種者根本應付不來。

Chris Adkins就是離開連鎖藥房的一員。他在接受福斯新聞（FOX）訪問時說，他除了要配藥、確認藥單，還要不斷接打進來的詢問電話、清點存貨與補充缺藥。他說，「我根本沒有時間和病人詳談」，「我可以工作很多，甚至加班，但是我已經覺得我沒盡到藥劑師本分了」。

解決之道？部分藥局試圖以高薪與獎金吸引更多人來，但是找不到人讓他們連繁忙時段加派人手都很困難。南加大的臨床藥學助教授Richard Dang指出，各大連鎖藥局每一班往往只有一名藥劑師當班，人才荒讓臨櫃服務更為困難，而不佳的工作環境讓新人更不願意來，這就變成惡性循環了。

領藥的患者當然也發現了，阿拉巴馬州的John Staed就說，CVS的藥劑師忙到給錯藥，而且外觀完全不同，他非常擔心再發生類似狀況，因為「藥師總是看來壓力超大」。CVS回應，他們一直都再改善 ，但不願回應到底新招到了多少藥劑師與助理（pharmacy technician）。

連鎖藥房Walgreens的前執行長布魯爾（Rosalind Brewer）7月表示，2023年第二季新增1000名藥師，但是再招人還是很難，也許中央配藥是個解決辦法。不過布魯爾8月離職前說，縮短營業時間的分店降到1100家，占全美的12%，雖然少於先前的1600家，但今年年底前都很難再減少總數了。

不過，藥房說，患者也能幫上忙，例如疫苗 接種時記得帶上保險 卡，特別是保險涵蓋新的新冠疫苗的話。另外，醫藥專家說，避開忙碌時段也有幫助，午休後重新營業一開始都會很多人，關店前也會排滿了人。接種事先預約也能幫到藥局，連續處方簽領藥前幾天先告知也是幫忙。