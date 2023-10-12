華人找卡車駕校 宜選DMV有登錄者

華人學習開卡車，需要謹慎選擇學校。（Pexles網頁）

在疫情期間，卡車司機需求旺盛，月薪甚至高達萬元。雖然駕駛卡車很辛苦，但也有很多華人 願意學習駕駛進入該行業。在這樣的背景下，南加州 誕生了一批卡車駕駛學校，不過這些學校的質量良莠不齊，特別是當進入2023年卡車行業勝景不在時，暴露出很多潛在問題。

譬如本報刊出的由華人開設的達成卡車駕校，曾在該校執教的劉教練指出，因卡車行業下行，該校今年開始入不敷出，無法支付學校所在的地租，導致暫時關閉，正在學習駕駛的學員被迫中斷課程，學校重開遙遙無期。更重要的是，該學校至少在2020年後並無加州車管局（DMV ）核發的卡車駕校營業執照，以諮詢合同的名義培訓學員，其實是違法的。

南加州律師鄧洪指出，對於駕校，加州DMV有嚴格的執照要求，經營駕校不僅要有保險，用於教學生的車輛還需要經過檢驗，申請駕校業者執照，至少要提交10項申請。而駕校的老師，也要有相應的教師執照。鄧洪說，DMV的嚴格要求，其實是為了保證學生和學校的利益。而沒有這些執照的學校，即使學生畢業拿到了駕照，也後患無窮。

說到華人主辦的卡車駕校，一位曾在達成卡車駕校學習的袁先生表示，其實不少華人開的駕校在與學生簽合同時，多少有點「擦邊」。有的甚至只給一個收據，上面簡單寫有上課時刻，以及保證學生通過考試。還有的學校雖然簽了合同，但不按合同走。曾在達成上課的趙先生表示，當時工作人員口頭承諾即使超過合用日期仍可以回去考試，結果當趙先生再次回去時，學校爽約，要求他再支付1000多元才可以，而趙先生此前已經繳了5000多元報名費，無法再承擔費用，只能放棄。

鄧洪強烈建議學習卡車駕駛的華人，去DMV網站查詢有正規營業執照的學校，網址為：https://www.dmv.ca.gov/portal/olsis/ 在該頁面上，只要在「商業類別」（Business Category）中選擇「駕校」（Driving School），並在執照號、業者名稱、地址、城市或郵編中任選一項填寫，就可以搜出駕校信息。

學員如果認為遇到了不公待遇，可以在DMV網站提交投訴報告，網址為：https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/occupational-licensing/driving-school-and-traffic-violator-school-complaints/。