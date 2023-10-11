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收中方賄賂出賣美軍機密 南加華裔士官認2罪

記者王若然／蒙特利公園市報導
趙文衡對兩項指控供認不諱。（取材自Michael Lopez/美國海軍資料照片）
趙文衡對兩項指控供認不諱。（取材自Michael Lopez/美國海軍資料照片）

南加州蒙特利公園市（Monterey Park）華裔海軍士官趙文衡（音譯，Wenheng Zhao，又名Thomas Zhao）10日認罪，他承認曾向一名中國情報官員傳遞美軍敏感資料，並從中收取賄賂。

根據美國司法部10日發布的消息，26歲的趙文衡對一項共謀罪和一項收受賄賂罪供認不諱。

他曾被派駐洛杉磯北部范杜拉縣海軍基地，此前他通過背景調查。根據訴狀，趙文衡於2021年8月起至2023年5月，在一名中國情報官員的指示下，通過秘密錄影拍照，將美國軍方敏感資料傳給中方情報官員。趙文衡收到中方至少14次分批付款，共超過1萬4866元的賄賂金。他傳給中方情報官員的內容包括不對外公開的、管控類的、在印度─太平洋區域的軍事演習計畫，包括演習具體時間、地點、水陸抵達計畫、軍艦運行以及物資儲備等。

趙文衡還承認利用複雜的加密信息將情報傳遞給中方，並銷毀證據，掩蓋犯罪。

美國聯邦檢察官Martin Estrada表示，「趙士官接受來自敵對國家的賄賂，這是叛國行為，背叛美國海軍的同事們。」「儘管趙和中國情報人員努力掩蓋他們的行徑，但調查人員仍機敏地揭露他們的陰謀。」

美國國土安全副檢察長Matthew G Olsen說，「中國情報官員特別針對通過背景調查的美軍官員，通過金錢來引誘他們出賣敏感資料。」「被告選擇滿足私慾，而非保護美國國家安全。現在他要為他的行為負責。」

趙文衡案的主審法官為聯邦地方法官R Gary Klausner，被告將在2024年1月8日進行判刑聽證會。趙文衡認罪後，他將最高被判20年監禁，其中包括共謀罪服刑5年，受賄罪服刑15年。他於今年8月3日被捕。

該案由美國聯邦調查局（FBI）反情報部以及FBI洛杉磯地方辦公室網路部，海軍犯罪調查服務局（NCIS）破獲，國稅局犯罪調查科提供幫助。

洛杉磯 蒙特利公園市 FBI

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