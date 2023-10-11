華人前院棗樹被摘禿 疑2華女半夜作案

監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）

南加州華人 秦女士家前院有一顆棗子樹，長了5、6年，有2、3米高。每到金秋時節結滿棗子，碩大飽滿，如李子大小。今年9月某日，秦女士突然注意到原本碩果累累的棗樹上，棗子竟不翼而飛，少了大半。她一檢查監控，有兩名華裔女子竟在月黑風高的半夜到她家前院偷棗子。

被摘之前，棗樹上結了很多果子。（圖：秦女士提供）

秦女士介紹說，這顆棗子原本結了很多綠色果子，有李子大小。因為果子還不是特別甜，她想過幾天再摘，卻沒想到「給別人做了嫁妝。」她說，感覺至少被摘走20磅，棗樹都變禿了。

棗子樹被摘禿了，可能被摘了大約20磅棗子。（圖：秦女士提供）

監控顯示，9月17日凌晨約1時16分，有兩名女子一遠一近出現在畫面中。離監控較近的女子看起來30多歲，身著黑色上衣和短裙，身材苗條，伸手採摘高處的棗子。遠處一名白色上衣的女子則蹲在地上撿棗子。秦女士很肯定兩人是華人，因為可聽到兩人用普通話交流，一人問：「你好了嗎？」另一人回答：「我好了。」另一個人又說，「快走。」

監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）

秦女士家的棗樹位於前院，雖然沒有圍牆，但屬於私人住宅領域。兩名女子是站在秦女士家的車道上摘棗子的。秦女士對此十分氣憤，她說平日路過摘幾個還可以接受，但這樣趁著半夜無人時，專門來摘棗子，並且幾乎把樹摘禿，實在令人氣憤。

秦女士說，她家位於一條路的末尾，是死胡同。摘棗子的人一定很熟悉這裡的住戶環境。因此她懷疑是附近的華人鄰居。秦女士所住的街道大約有30幾戶人家，其中華人住戶約有20戶。秦女士的華人鄰居家有一顆龍眼樹，幾天前也被不明人士摘禿了。