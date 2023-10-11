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華人前院棗樹被摘禿 疑2華女半夜作案

記者王若然／艾爾蒙地報導
監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）
監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）

加州華人秦女士家前院有一顆棗子樹，長了5、6年，有2、3米高。每到金秋時節結滿棗子，碩大飽滿，如李子大小。今年9月某日，秦女士突然注意到原本碩果累累的棗樹上，棗子竟不翼而飛，少了大半。她一檢查監控，有兩名華裔女子竟在月黑風高的半夜到她家前院偷棗子。

被摘之前，棗樹上結了很多果子。（圖：秦女士提供）
被摘之前，棗樹上結了很多果子。（圖：秦女士提供）

秦女士介紹說，這顆棗子原本結了很多綠色果子，有李子大小。因為果子還不是特別甜，她想過幾天再摘，卻沒想到「給別人做了嫁妝。」她說，感覺至少被摘走20磅，棗樹都變禿了。

棗子樹被摘禿了，可能被摘了大約20磅棗子。（圖：秦女士提供）
棗子樹被摘禿了，可能被摘了大約20磅棗子。（圖：秦女士提供）

監控顯示，9月17日凌晨約1時16分，有兩名女子一遠一近出現在畫面中。離監控較近的女子看起來30多歲，身著黑色上衣和短裙，身材苗條，伸手採摘高處的棗子。遠處一名白色上衣的女子則蹲在地上撿棗子。秦女士很肯定兩人是華人，因為可聽到兩人用普通話交流，一人問：「你好了嗎？」另一人回答：「我好了。」另一個人又說，「快走。」

監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）
監控中正在摘棗子的黑衣短裙女子。（圖：秦女士提供）

秦女士家的棗樹位於前院，雖然沒有圍牆，但屬於私人住宅領域。兩名女子是站在秦女士家的車道上摘棗子的。秦女士對此十分氣憤，她說平日路過摘幾個還可以接受，但這樣趁著半夜無人時，專門來摘棗子，並且幾乎把樹摘禿，實在令人氣憤。

秦女士說，她家位於一條路的末尾，是死胡同。摘棗子的人一定很熟悉這裡的住戶環境。因此她懷疑是附近的華人鄰居。秦女士所住的街道大約有30幾戶人家，其中華人住戶約有20戶。秦女士的華人鄰居家有一顆龍眼樹，幾天前也被不明人士摘禿了。

其實華人在路邊順手牽羊摘水果、蔬菜已經不是新鮮事了。今年9月，紐約新港巷（New Drop）一名華裔女性表示，家門前種植的一些小番茄被人摘走，一檢查監控發現當天中午，一名華女走到自家門前，看四下無人便伸手偷摘水果，挑揀了一段時間才離開。受害華女表示這樣做「很丟華人的臉。」南加州華人聚集的亞凱迪亞市（Arcadia）居民蔡小姐，其家中的番石榴也曾被人偷摘。有時蔡小姐撞到偷摘水果的人，對方還若無其事，似乎理所當然。

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

華人 華女 加州

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