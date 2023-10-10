彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

包括Skittles彩虹糖在內的上萬種商品要修改配方。（取材自Skittles臉書）

近日，加州 州長紐森 簽署通過了一項法案，禁止在食品中添加包括三號紅色染料在內的四種化學添加劑。這將使加州約1萬2000種商品不得不修改配方。加州成為美國第一個禁止這些添加劑的州。食品業者認為，該法案會造成困惑以及價格上漲。

這項法案稱為「加州食品安全法案」，規定在加州禁止生產銷售和分銷含有三號紅色染料、溴酸鉀（potassium bromate）、溴化植物油（brominated vegetable oil）或對羥苯甲酸丙酯（propyl paraben）的食品。這些添加劑目前被普遍用於人們熟知的糖果、食品中，最為人知的包括糖果巨頭彩虹糖（Skittles），Hot Tamales糖果和Dubble Bubble Twist Gum等，因此該法案也被稱為「彩虹糖禁令」（Skittles Ban）。該法規責令相關食品業者在未來三年內修改食品配方，否則面臨最高1萬元罰款。根據「每日郵報」，有研究顯示，這四種化學添加物會致癌，引發疾病以及情緒失衡。

支持者表示該法案是反「有毒」化學添加物的「里程碑」；而食品業者則認為，該法案會造成困惑以及價格上漲。

目前，歐盟國家中已經禁止這類化學添加劑用於食品中。加州是美國第一個採取該禁令的州，其他州如紐約州 目前正在商討類似禁令。

該法案最初是由加州民主黨議員Jesse Gabriel提出的，她表示，「州長簽署執行該法案，是保護加州無數孩童和家庭免受有毒化學食品添加劑影響。」「美國在食品安全上落後於其他國家，這是不可接受的。」Jesse Gabriel表示，該法案並不是要禁止什麼食品，而是要求他們對配方進行調整。

彩虹糖在歐洲有出售，為符合當地禁止化學添加劑法規，對成分做調整。紐森也藉此指出，調整成分對食品行業是可行的。