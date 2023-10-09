帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

愈來愈多電信詐騙 威脅人們的正常生活，業內人士提醒，在銀行帳戶上設置即時交易通知，利用實時監控帳戶，可以更迅速發現任何潛在的欺詐行為，防止電信詐騙，這一招非常必要。

通常，消費者認為電信詐騙都是大額轉帳，事實上，很多詐騙都從1元小額交易開始。有南加華人反映，帳單上曾出現莫名其妙的交易，金額非常小，沒有引起重視，結果日積月累，大筆錢財被騙走。

業內人士提醒，即使是很小的可疑交易，也需及時和金融機構溝通，避免接下來可能發生的大麻 煩。因為一些不法分子在竊取銀行帳戶等個人信息後，會開始試探性的實施小額轉帳，利用人們的忽視心理，最終達到詐騙目的。因此，設置帳戶變動即時通知，就可以最短時間發現潛在的欺詐行為。

針對各類盛行的電信詐騙，老生常談一定要嚴格保管個人信息，除非確定使用的網站或應用程序合法，否則不要分享地址、社安號或信用卡等機密信息。在不確定的情況下，親自到銀行櫃檯辦理最為妥當。

同時，避免點擊社交媒體、電子郵件和短信中可疑的鏈接。不法分子可能會使用合法企業的名稱，將受害者帶到詐騙網站。在輸入任何個人信息前，一定要驗證該網站是否合法。

人工智能 的發展也讓欺詐者有更多可乘之機，不法分子利用AI造假，讓知名人物在社交媒體上為公司產品或服務背書，從而取得消費者的信任。人們在做出決定前，務必充分調查，商業改良局（Better Business Bureau）和聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）等部門可以提供企業的背景信息，包括是否有消費者對商家投訴。

此外，在租房時，消費者應多方面搜索，驗證相關房產細節是否準確，如有可能，最好實地考察，確定房屋與網上廣告的房產照片是否相符。