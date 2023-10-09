「幽靈駭客」新詐騙 FBI示警：3步就能掏空帳戶
美國聯邦調查局（FBI）近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。這是最新的一種假冒技術人員、美國政府人員，騙取銀行存款的騙局，三步就能掏空受害人所有銀行存款或退休金。
FBI表示，這種騙局套路從以往的「技術支持」類騙局演變而來，過程更加複雜。騙子假裝技術支持人員、銀行職員及政府官員，分三步套取民眾信任，並能查出受害人存款最多的銀行、退休金及投資帳戶，將錢騙走。今年1月至6月間，美國境內有超近2萬起類似詐騙的舉報。預計受害人共損失高達5億4200萬元。超過一半的受害人為60歲以上人士。
這種騙局套路分為三步：第一步，騙子假裝是某大公司的技術客服人員，通過電話、手機短信、電子郵件或電腦彈跳窗口聯繫受害人，稱其帳戶有漏洞，需打電話來尋求技術幫助；當受害人打電話過去，騙子會讓受害人下載一個軟件，該軟件實際可以讓騙子遠程控制受害人的電腦；接著，受害人在騙子的指示下，將存款帳戶一一打開，理由是檢查是否有可疑付款紀錄；最後，騙子告知受害人，將接到銀行反欺詐部門工作人員電話，對其做更多指導。
第二步，假裝成銀行工作人員的騙子謊稱受害人的帳戶被黑客攻擊，需要將裡面的資金轉移至「安全的第三方帳戶」，例如聯邦儲備帳戶或其他美國政府部門帳戶；在騙子的指示下，受害人實際將錢最終電匯到了海外帳戶。他們可能分多次匯款，長達幾天甚至幾個月；騙子還指示受害人不要告訴任何人匯錢的真實原因。
第三步，受害人還有可能收到來自詐騙集團偽造的聯邦政府官員信件或電子郵件。為了讓信件看起來更真實，上面往往印有政府徽章、標示；接著，這些「政府人員」會一再強調，給受害人「洗腦」稱他們的帳戶資金不安全，直到受害人相信他們的話。
為了避免成為該類騙局的受害人，FBI建議民眾：不要點擊任何不明來源的彈跳窗口，不要點擊任何來源不明的短信、電郵中的超連結或附件；不要聯繫任何彈跳窗口、短信、電郵中電話號碼；不要下載任何陌生人指示的軟件；不要讓任何不明人士操控你的電腦。
政府部門從來沒有也絕對不會要求民眾將財產電匯至海外帳戶。
民眾如遇到詐騙或疑似詐騙，可以向FBI地方辦公室舉報，或到其網路犯罪舉報中心（Internet Crime Complaint Center，簡稱IC3）舉報，網址為：https://www.ic3.gov/
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