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安養院中九旬奶奶舉啞鈴 長壽秘訣無壓力

記者朱敏梓、陳開、子為／洛杉磯報導
長者們每天舉啞鈴，鍛鍊身體，其中不乏近百歲長者的身影。（世說新聞團隊／攝影）
長者們每天舉啞鈴，鍛鍊身體，其中不乏近百歲長者的身影。（世說新聞團隊／攝影）

阿罕布拉市的Alhambra Senior villa安養院，許多住戶已經年過九旬，身體和精神狀態依舊保持得很好。談到長壽的秘訣，他們分享了自己的看法和經驗。

https://www.youtube.com/watch?v=mT_lD4cxacI（視頻製作/世說新聞團隊）

現年93歲的廖奶奶（音譯，Liao Fong）說，她認為長壽的秘訣之一是從不偷懶、堅持鍛煉，廖奶奶每天要參加1小時的健身舞蹈課程，閒暇時自己還會在房間裡活動筋骨，看起來容光煥發，狀態非常好。廖奶奶表示，最重要的就是不要讓自己閒著，每天找點事情做。她說，自己喜歡清理和打掃房間，不僅房間更整潔，自己也是一種鍛鍊。

與廖奶奶一樣，堅持鍛煉的九旬年長者還有很多，她們會定期進行舉啞鈴、跳舞等，正是靠著這些堅持，讓他們晚年充滿活力，不僅強身健體，也能夠每天保持輕鬆愉悅的心情。在安養院中，有一位98歲的奶奶，不僅每天跳舞，還非常熱愛舉啞鈴，她每天都會扶著助推車，在安養院中四處散步，奶奶唱起國歌時，精神抖擻，完全不像一位近百歲的老人。對於每日的舞蹈和啞鈴活動，廖奶奶表示，跳舞能夠讓骨頭和四肢放鬆，對身體非常好。

除了強身健體，長者們紛紛表示，每天保持放鬆的心態同樣很重要。在Alhambra Senior villa安養院有一位已過百歲的住戶David Chow, 他的女兒表示，自己的父親在飲食和運動上沒有什麼特殊，就是依照自己的喜好，她覺得父親長壽的「秘訣」就是「沒有壓力」，保持放鬆和無壓力的心態，開心過好每一天，不為自己增添煩惱。

Alhambra Senior villa安養院一位住戶David Chow慶祝...
Alhambra Senior villa安養院一位住戶David Chow慶祝百歲生日。（圖：安養院提供）

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