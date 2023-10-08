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安養院養老 活動豐富專人照顧 華人長者：開心

記者朱敏梓、陳開、子為／洛杉磯報導
長者們跟隨元極舞協會成員們跳健身操。（世說新聞團隊／攝影）
長者們跟隨元極舞協會成員們跳健身操。（世說新聞團隊／攝影）

住進安養院，是時下流行的養老方式之一。相比傳統的與子女同住，安養院有專人照護，還有適合年長者的文娛活動。在南加州有不少長者安養院，例如阿罕布拉市的Alhambra Senior villa安養院，許多居住在這裡的華人長者表示，這裡的養老方式真的很開心。

https://www.youtube.com/watch?v=mT_lD4cxacI（視頻製作/世說新聞團隊）

特殊節日 驚喜連連

在Alhambra Senior villa安養院，長者們每天擁有非常豐富的文娛活動，例如跳舞和舉啞鈴課程，安養院特別邀請了南加元極舞協會，每日教長者們跳健身操，強身健體。除了跳舞和舉啞鈴，安養院還有種類多樣的活動，例如放鬆身心的麻將和紙牌以及賓果遊戲，陶冶情操的唱歌、合唱班、周日電影院活動，以及培養興趣愛好的手工藝製作等。逢年過節時，安養院還會舉辦特別的慶祝活動，例如即將到來的慕尼黑啤酒節和萬聖節派對。由於安養院長者的族裔多樣化，安養院會慶祝各族裔的節日，例如美國的國慶日，中國的傳統中秋節、春節，安養院還會特別安排變臉、變魔術等活動，給長者們驚喜。

安養院此前在母親節邀請魔術師來進行表演。（記者朱敏梓／攝影）
安養院此前在母親節邀請魔術師來進行表演。（記者朱敏梓／攝影）

許多長者們擁有個人的興趣愛好，安養院也為他們提供了設備，例如一位愛彈鋼琴的南加大退休教授，每天都會在活動室內彈奏鋼琴，和其他長者們互動，不僅豐富了愛好，更拉近了長者們之間的距離，結交了好友。

設施齊全 每周打掃

安養院的設施配備齊全，有活動室、閱讀室、餐廳，還有醫護室、美容美髮室等一應俱全。活動經理史廼麗（Alice）介紹說，安養院特地請了美髮師，每周為長者們理髮，免去了出行的麻煩。

一位住戶的房間，每個房間都有個小陽台。（世說新聞團隊／攝影）
一位住戶的房間，每個房間都有個小陽台。（世說新聞團隊／攝影）

長者的居住房間明亮寬敞，還有一個小陽台，可以自主布置自己的房間，添置喜歡的裝飾和家具，也可以在房間內放上微波爐和冰箱。安養院為每個房間配備了網路和電視Cable，還會為每個入住者精心製作個人故事介紹和回顧照片。此外，安養院每周都會有人固定打掃房間衛生、清洗衣物。

不僅設備齊全，安養院提供的膳食營養美味，每天幾乎不重樣，有優質的肉蛋奶搭配新鮮的蔬菜和水果，還提供果汁和茶飲。為了適合亞裔長者的口味，安養院特意準備了許多亞洲美食，如炒麵、麻婆豆腐等等。

世說新聞團隊到訪當日的午餐，為三文魚搭配新鮮沙拉以及米飯，還有果汁和茶。（世說新...
世說新聞團隊到訪當日的午餐，為三文魚搭配新鮮沙拉以及米飯，還有果汁和茶。（世說新聞團隊／攝影）

雇員專業 溝通無礙

執行理事JINA介紹，Alhambra Senior villa安養院有88個單間，最多可以服務275人，目前有70%的入住率，大多數住戶都是亞裔。安養院的雇員訓練有素，會說多種語言，充分了解長者需求。JINA還指出，安養院每個月都會有生日慶祝活動，例如不久之前有一位住戶剛舉辦了百歲生日慶典。

長者們正在搓麻將，其中兩位已過九旬。（世說新聞團隊／攝影）
長者們正在搓麻將，其中兩位已過九旬。（世說新聞團隊／攝影）

根據活動經理史廼麗（Alice）介紹，起初有老人並不願意住進來，認為是被妻子、兒女拋棄，住進來後愈來愈愛，覺得很好。Alice說，這裡有一位住戶，之前一個人住在家裡，某一天突發中風暈倒在家，子女到處打電話找不到她，直到兩天後才發現她躺在家裡。而住進安養院，不僅有工作人員照看，還有專門的醫護人員，能夠避免意外情況。這種養老方式也獲得了安養院許多長者的認可，他們紛紛表示，在這裡吃得好生活好還有人照顧，每天都非常開心。居住了八年的廖奶奶（Liao Fong）表示，自己和丈夫選擇來到安養院居住，體驗特別好，孩子們也能夠放心。

南加大 亞裔 加州

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