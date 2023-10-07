我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

地獄房客指控租屋違建欠租請不走 強索10萬搬家費

記者邵敏／洛杉磯報導
「地獄房客」在ADU住了1年不付租金，趕她走還要付10萬搬家費。(KTLA電視台畫面截圖)
「地獄房客」在ADU住了1年不付租金，趕她走還要付10萬搬家費。(KTLA電視台畫面截圖)

洛杉磯房東，對於許多華人來說，都有不少苦水想要傾訴，與房客的各種糾紛，無法按期收到租金，房子租借後遭到破壞等。最近一個案例更讓人瞠目結舌，一名租戶住了一年多不僅沒有支付租金，也不肯搬走，除非房東支付10萬元搬遷費。

洛杉磯西部的布倫塢（Brentwood）居民Sascha Jovanovic表示，一名曾經的Airbnb租戶，已經在他房子的附屬住宅（ADU）住了540多天，不僅沒有支付租金，而且拒絕離開，除非收到房東的巨額搬遷費。

房客名叫Elizabeth Hirschhorn，她開始是以Airbnb的住宿名義搬進這幢豪宅，但合約至去年4月就已經結束，租約到期後，房客就開始免費住在裡面，並堅持認為自己有合法居留權。Hirschhorn的律師給出的理由是，房客無需支付租金，因為洛杉磯市從未批准這個ADU可以入住，而且浴室也是在未經許可的情況下建造，房東違反法律，試圖通過出租非法的房屋賺錢。

由於這棟建築存在違規，市政府依照出租條例，決定房東不能驅逐房客，而霸道的房客也不允許房東進入自己的住處，重新裝修違規的地方，導致雙方僵局一直延續至今，互相起訴對方。房東Jovanovic的律師認為，這是一名來自地獄的房客，如果按照這樣的理論，房東有違規建築，房客就可以永遠免費租住在裡面。

這間豪華的私人住宅位於布倫塢山上的高級居民區，靠近知名景點蓋蒂中心（Getty Center），附近都是傳奇人物設計的建築瑰寶。住宅採用PVC塗層聚酯織物包裹，可反射陽光，具有非常獨特的建築風格。 當地媒體曾稱其為「一座飄逸的住宅，夜間出現在山坡上，就像一盞發光的紙燈籠」。但房東Jovanovic表示，現在他的豪華住宅已經變成地獄。

事發在2019年，屋主開始在Airbnb上出租該幢房產上的ADU，並很快獲得五星級評價。2021年9月，房客Hirschhorn入住，她以每晚105元的價格租了6個月，總計總費用2萬793元。 到了去年4月，Airbnb合約到期，房客卻沒有按照約定搬出去，並以ADU建築違規的理由拒絕支付此後的租金。隨後，她更是向住房部門提出投訴，指控房東非法驅逐、騷擾和不支付搬遷費。

在洛杉磯的租賃市場中，房客與房東的糾紛每天都在發生，當局盡力保護房客免於非法驅逐，疫情期間更是擴大保護租客的範圍。由於這起案例中，房客已經在住處居住六個月，符合洛杉磯最近通過的保護租客條例，房東需要合法理由才能驅逐房客，如果沒有合法理由，房東就要為房客支付搬遷補助費。

南加華人建造ADU作為出租房屋非常普遍，但隨之而來的爭議也相當常見。專家提議，屋主一定要詳細詢問當地的法律要求，聘請專業人士建造，確保房屋符合當地的建設標準，避免遇上不良房客，帶來不必要的法律糾紛。

一位不具名的華人房產經紀表示，洛杉磯政府的法律，都在極力保護租戶，因此對於房主來說，找一個好房客至關重要。決定出租前，一定要檢查對方信用，否則容易讓人鑽法律空子。此外，對於一些買房出租的投資客來說，也要盡量選擇一些政策有利房東的城市購置房產。

房東 洛杉磯 租金

上一則

Mutual Trading日本美食/餐廳博覽會落幕

下一則

救護緊急出勤一趟帳單數千元車資高 投保省荷包

延伸閱讀

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費
NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮

NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮
不一樣的新聞報導

不一樣的新聞報導
灣區本周現高溫 聖荷西估飆91度破紀錄

灣區本周現高溫 聖荷西估飆91度破紀錄
洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光

洛杉磯連串砸車案 車內財物被偷光
洛杉磯系列砸車案 竊賊偷光車內財物

洛杉磯系列砸車案 竊賊偷光車內財物

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞