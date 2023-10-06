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掃墓皮包被偷失現金、證件 被害人擔心竊賊上門

記者邵敏／洛杉磯報導
蒙市居民在墓地祭拜時，被盜2000多元現金及銀行卡、身分證。（Unsplash網頁）
蒙市居民在墓地祭拜時，被盜2000多元現金及銀行卡、身分證。（Unsplash網頁）

洛杉磯地區竊盜案件頻傳，竊賊無孔不入，居民家裡、商店、超市、健身房等地都成為不法份子下手的地方，就連墓地也成為犯罪場所。有居民反映，自己最近在墓地祭拜親人時，隨身財物被盜，損失現金2000多元，銀行卡、身分證也失竊，被害人說「現在外面的世道太亂了。」

60多歲的蒙特利公園市（Monterey Park）居民張女士，對於最近遭遇的的盜竊經歷一直處於擔驚受怕的情緒中。根據張女士的敘述，不久前她在南加州一處知名墓園祭拜親人時遭遇竊賊，當時她將隨身小包放在旁邊草地上，但一會兒功夫就不見了，失竊的包內共有2000多元現金、信用卡駕照等重要證件。

讓張女士沒有想到的是，案發幾天後，丟失的信用卡在加油站、梅西百貨（Macy's）等地接連被盜刷，她懊悔自己沒有及時通知銀行關閉帳戶，「這些壞人偷了現金不夠，還要盜刷信用卡，我現在趕緊凍結銀行卡，補辦駕照。外面現在壞人很多，世道太亂了。」

張女士分析，案發當天自己掃墓祭拜親人時，完全沉浸在哀傷的情緒中，沒有注意周圍有無可疑人員出現，包就隨意放在地上，當時根本就沒有想到盜竊案件會在墓地發生，不幸被竊賊鑽了空子。她將自己的遭遇分享給蒙市郵政局（USPS）的工作人員Steven。根據Steven介紹，張女士向他傾述案發經過的時候，情緒很糟糕，說自己每天惴惴不安，因為被偷的包裡有身分信息、家庭住址，銀行卡，她擔心竊賊還會根據這些資訊上門盜竊。

同時張女士也指出，家中裝有警報系統，以前人在家時就會關閉裝置，只有出門時才會預設報警，但遭遇這次竊盜案件後，無論有沒有人在家，她都會開著報警系統 ，害怕不法份子上門犯案，警報設備可以保護自己和家人。

Steven表示，他在與居民聊天時，經常聽到人們向他抱怨，現在盜竊案件太多，但對於墓地被盜，他還是第一次聽到。Steven分析說，墓地是一個開放的大環境，可能沒有監控設備，即使有的話，也不會拍到每個角落，保安巡邏也不多，去墓地祭拜的民眾通常都會沉浸在自己的個人世界中，容易被竊賊盯上。

信用卡 駕照 蒙特利公園市

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