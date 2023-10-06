助民償還醫療債務 洛縣擬跟進

洛縣計畫替居民清償醫療債務。（Pexels/Karolina Grabowska）

自2022年開始，美國各地縣市政府開始出現助民還債的行動，目標是以低價清償民眾積欠的醫療債務，避免這些意外增加的負擔妨礙民眾的正常生活。伊利諾州庫克 縣（Cook County）正是其一，預計用不到十分之一的價格清掉10億元的醫療帳單，之後30多地也循此替民還債，而加州洛杉磯縣正是最近一個想要跟進的縣府。

洛縣 2023年6月公布報告「Medical Debt in LA County」，顯示81萬人無力清償醫療債務，非裔與西裔不成比例地高，這些總額達26億元的債務，洛縣可以用2400萬元買斷。縣委會3日表決通過，開始研議低價還債的可行性，不過民眾也別高興得太早，因為調查需要三個月才能完成，然後還得探討錢從何來，最後才是立法通過並開始實施。

以低還高的方式其實已經行之有年，只不過之前都是由私人收債公司（collection agency）買斷醫院無法收回的款項，而且時間越久、折扣越大，這也是洛縣委員韓珍妮（Janice Hahn）發動提案的出發點。不過與收債公司不同的是，縣府買斷後不會再跟民眾討，而是直接通知當事人債務已經消失。

這類欠繳的帳單發生原因多半是意料之外的醫療支出，包括急診費，或突然被告知得留院觀察，而縣府報告指出，多數欠債者的經濟條件本來就差，為了還債往往得犧牲生活基本需求。已經替民還債的縣市，經費來自聯邦的美國救援計畫（American Rescue Plan）；白宮的數據顯示，1600萬元的支出已經抵銷掉15億元的債務。

伊利諾州庫克縣還債計畫背後的推手是RIP Medical Debt，他們之後還陸續幫了俄亥俄州 的托雷多（Toledo）、路易斯安納州紐奧良（New Orleans）、俄亥俄州的克利夫蘭（Cleveland），買斷的平均價格是1元抵100元債務，這個比例也接近洛縣計畫以2400萬元還債的幅度。不過部分專家有不同意見，認為替民還債，特別是醫療支出，本意並沒有錯，但是顯然來的太遲，最艱困的時候已經過去，只能期待縣府儘早出面。