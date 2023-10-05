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中國自駕車在美幾不設限 惹議

編譯胡立宗／綜合報導
中國自駕車在美國路測不受限制，引專家的國安憂慮。（示意圖，Pexels網頁）
中國自駕車在美國路測不受限制，引專家的國安憂慮。（示意圖，Pexels網頁）

中國自駕車廠進軍美西的加州與亞利桑納州進行實際道路測試，NBC News指出，加州的要求雖嚴，但僅針對里程與事故，亞利桑納州則是根本不管後續，只要實測前申請許可就好。但是與中資車廠在加州的124輛車，在12個月內卻開了43萬8379哩，這還只是2022年11月的申報數字。正因為它們愛去哪就去哪，因此政學界開始出現反對聲音，認為此舉不僅影響美商競爭力，還可能危及國家安全。

NBC電視台報導，加州同意實測的共有40家車廠，10家來自中國，其後的德國、以色列、日本各2家。曾經申請過加州汽車管理局（DMV）許可的中商有11家，現在仍有效的剩10家。雖然部分中商對外強調，他們想跟Waymo與Cruise一較高下，但NBC的調查卻發現，這10家的註冊地址雖在北加，但是實際管事的可能不是美國公司。

此一運作方式引發政學界的擔憂，最大原因是美中關係緊張，中方嚴格管控特斯拉在中國的道路實測，部分機密敏感地區不得進入，但美方卻是幾無設限，車輛想去哪就去哪。長遠來說，除了美方機敏資料可能外洩，自駕車顧問Brad Templeton更說，萬一發生衝突時，自駕車輛甚至能被當成自走炸彈。因此聯邦議員已經要求行政部門嚴格把關，總統拜登尚未表態，但運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）已然指出，「確實應該注意」。

加州車管局回應，不論是中商或其他公司，他們的要求並無二致，審查資格、核發許可，然後針對違規事件做出處理。這樣的規範下，2022年11月的申報數據顯示，最為積極的小馬智行（Pony.ai）以41輛車在6個月內跑了28萬412哩，等同舊金山至洛杉磯700趟的哩程。文遠知行（WeRide）、AutoX、滴滴出行（DiDi）各跑了數萬哩。

輕舟智航（QCraft）、百度Apollo 、DeepRoute.ai同期間內各自行駛數百至數千哩。另外四家尚未回報哩程數，黑芝麻（Black Sesame）、蔚來汽車（NIO）、Pegasus Technology與XMotors。輕舟智航QCraft的許可已被取消，其他廠商都不回應NBC進一步採訪，唯二回應的DeepRoute.ai與百度Apollo都說他們現在更看重中國市場。

不過，近年來除了政治壓力，司法機關對於中商不當獲取美商機密也動作頻頻，先是2018年指控原任職於蘋果的Xiaolang Zhang洩密給XMotors，XMotors一直否認但他最後認罪、等待判刑。2019年，同為蘋果前僱員的Jizhong Chen被控洩密給某家中商，案件排定2023年12月審前聽證。2023年，一樣是蘋果員工的Weibao Wang被控洩密，但順利出境並轉職至集度汽車（Jidu），但投資方百度稱Weibao Wang已經離職。

加州 自駕車 百度

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