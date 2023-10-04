全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

美國疾病防治中心建議6個月及以上的兒童接種新款疫苗。(取材自CDC臉書)

自新版新冠疫苗推出後，南加州各地的藥房、門診已經陸續開始提供新版疫苗接種服務，相關衛生機構也建議民眾盡快接種；然而，非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，簡稱KFF )近日民意調查發現，在美國成年人中，52%的受訪者表示他們「可能」或「肯定」不會接種新版新冠疫苗。

KFF在今年9月6日至13日期間，透過線上和電話民意調查對1296名成年人進行調查。 調查發現，只有23%的成年人表示「肯定」會接種疫苗，而另外23%的成年人表示「可能」會接種。 受訪者還表示，他們更有可能接種流感疫苗 和新型RSV疫苗，而不是接種新型新冠疫苗。

在有關兒童接種疫苗的考量上，儘管美國疾病防治中心（CDC）建議6個月及以上的兒童接種該疫苗，但超過一半的家長表示他們「可能」或「肯定」不會這樣做。 只有當孩子存在麻疹、腮腺炎等疾病風險時，68%的成年人和55%父母才支持要求兒童接種疫苗的政策。43%的父母和31%的成年人則認為，孩子的疫苗接種應該由父母決定。

此外，在表示「肯定」或「可能」接種新疫苗的人中，大多數是民主黨 人或65歲以上受訪者。 70%的民主黨人計畫接種新版疫苗，只有24%的共和黨 人表達接種計畫。 此外，民主黨人對新冠疫情改善的前景「特別消極」，表示最有可能繼續戴口罩。

民意調查還顯示，美國大多數人在疫苗方面仍然信任美國疾病防治中心和食品藥物管理局（FDA），但存在黨派分歧——大多數共和黨人不信任負責疫苗批准和指導的國家監管和科學機構。同時，在新冠病毒的預防措施方面，58%的民主黨人表示可能會採取額外的預防措施，包括戴口罩、放棄旅行和避免公共聚會，但只有16%的共和黨人表示他們可能會這樣做。

洛杉磯縣衛生局近日建議，6個月以上人士應至少施打1針新版疫苗。有慢性疾病、65歲以上或懷孕人士應優先接種。此外，由於疫苗抗體會隨著時間逐漸消失，衛生局建議先前已接種過疫苗的民眾再次接種新版疫苗。