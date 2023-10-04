機票價格起伏 業者：趁降價趕快買

很多華人想今年下半年回中國探親。（記者張宏／攝影）

中美航班緩慢增加中，但部分機票價格卻不降反升，例如10月中上旬，中國航空的中美往返航班票價在2000元左右，比9月剛增班時貴。有華人票務業者建議，看到降價票就趕緊買，不要觀望；也有票務業者樂觀相信，票價將隨航班增加會愈來愈趨於合理。

日前美國交通部批准中國國航、東航 和南航9月29日後的新一輪增班計畫。 此前，中方航司每周可執行18個中美直飛往返航班，如今增加到每周可執行最多24個航班，中美航司一共每周可執行最多48個往返直飛航班。

中方航司新增航班中，南航核准1班，東航核准2班，國航核准3班。 美方航司中，自10月29日起，達美航空將開始營運每日一班從西雅圖至上海浦東國際機場的航班，及每周三班從底特律至上海浦東的航班。自2024年3月起，達美航空將恢復每周四班從洛杉磯至上海浦東航班。而美聯航今年11月起恢復舊金山 至北京 直航，並從10月1日起，將舊金山至上海的航班增至每周七班。

美國運輸部截至9月22日提交文件審查顯示，美國航空、達美航空和聯合航空已提議從2024年1月起，每周營運31趟航班。 國航、東航、南航、海南航空已擬定自10月29日起每周執飛32個航班，正式開啟中美共63趟航班的冬季航線季，根據Cirium Diio的航班時刻表，在疫情爆發前，美中間每周航班數超過350趟，擬議的每周63趟航班僅佔4年前營運航班的18%。

機票業者Selina表示，最近機票價格都很貴，美方航司無官宣的增班消息，多數人便急著買中方航空公司機票，尤其從洛杉磯出發，現在往返票價要2000多元，比沒增班之前還貴。通常以為10月是淡季，但其實10月27日前，轉機和直飛票價都在2000元以上。而9月初的前兩周，轉機票價最便宜往返價格是1100元，直飛最便宜是1300多元。幾乎所有中方航司都在漲價，國航要到10月下旬，票價才會降到2000元以下，但這個價格能維持多久也不知道。

Selina建議不要觀望，短時間內不要指望票價恢復到疫情前，一旦看到降價就趕緊買，不要猶豫。因為受中美關係影響，美方航司現在增班意願不強，所以大降價的機率不高。

機票業者顧彬彬對未來票價走勢很樂觀。他表示，航空公司是根據季節和運力調整票價，旺季機票2000多元並不算貴，東航11月從洛杉磯飛上海單程不到800元。票價會根據季節和航班多少調整。10月後，舊金山增加3條航線，對舊金山出發的航班票價將有衝擊。顧彬彬認為，2024年春節後，中美航班和旅遊才會有明顯的變化，現在從中國赴美，仍是以商務參展為主。

轉機不如直飛票價有吸引力，華人李小姐最近在看回中國天津的機票。她說，目前看轉機機票價格，不如直飛有吸引力，例如10月中、下旬出發，11月下旬返程，從洛杉磯飛北京，國航直飛往返機票是1500元左右，從北京搭乘高鐵前往天津約半個小時，因此直飛北京再搭乘高鐵去天津，是較好選擇。若是選擇轉機，機票最便宜也要1600多元，且還要在香港停留18個小時，時間成本太高。