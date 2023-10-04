我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

機票價格起伏 業者：趁降價趕快買

記者張宏／洛杉磯報導
很多華人想今年下半年回中國探親。（記者張宏／攝影）
很多華人想今年下半年回中國探親。（記者張宏／攝影）

中美航班緩慢增加中，但部分機票價格卻不降反升，例如10月中上旬，中國航空的中美往返航班票價在2000元左右，比9月剛增班時貴。有華人票務業者建議，看到降價票就趕緊買，不要觀望；也有票務業者樂觀相信，票價將隨航班增加會愈來愈趨於合理。

日前美國交通部批准中國國航、東航和南航9月29日後的新一輪增班計畫。 此前，中方航司每周可執行18個中美直飛往返航班，如今增加到每周可執行最多24個航班，中美航司一共每周可執行最多48個往返直飛航班。

中方航司新增航班中，南航核准1班，東航核准2班，國航核准3班。 美方航司中，自10月29日起，達美航空將開始營運每日一班從西雅圖至上海浦東國際機場的航班，及每周三班從底特律至上海浦東的航班。自2024年3月起，達美航空將恢復每周四班從洛杉磯至上海浦東航班。而美聯航今年11月起恢復舊金山北京直航，並從10月1日起，將舊金山至上海的航班增至每周七班。

美國運輸部截至9月22日提交文件審查顯示，美國航空、達美航空和聯合航空已提議從2024年1月起，每周營運31趟航班。 國航、東航、南航、海南航空已擬定自10月29日起每周執飛32個航班，正式開啟中美共63趟航班的冬季航線季，根據Cirium Diio的航班時刻表，在疫情爆發前，美中間每周航班數超過350趟，擬議的每周63趟航班僅佔4年前營運航班的18%。

機票業者Selina表示，最近機票價格都很貴，美方航司無官宣的增班消息，多數人便急著買中方航空公司機票，尤其從洛杉磯出發，現在往返票價要2000多元，比沒增班之前還貴。通常以為10月是淡季，但其實10月27日前，轉機和直飛票價都在2000元以上。而9月初的前兩周，轉機票價最便宜往返價格是1100元，直飛最便宜是1300多元。幾乎所有中方航司都在漲價，國航要到10月下旬，票價才會降到2000元以下，但這個價格能維持多久也不知道。

Selina建議不要觀望，短時間內不要指望票價恢復到疫情前，一旦看到降價就趕緊買，不要猶豫。因為受中美關係影響，美方航司現在增班意願不強，所以大降價的機率不高。

機票業者顧彬彬對未來票價走勢很樂觀。他表示，航空公司是根據季節和運力調整票價，旺季機票2000多元並不算貴，東航11月從洛杉磯飛上海單程不到800元。票價會根據季節和航班多少調整。10月後，舊金山增加3條航線，對舊金山出發的航班票價將有衝擊。顧彬彬認為，2024年春節後，中美航班和旅遊才會有明顯的變化，現在從中國赴美，仍是以商務參展為主。

轉機不如直飛票價有吸引力，華人李小姐最近在看回中國天津的機票。她說，目前看轉機機票價格，不如直飛有吸引力，例如10月中、下旬出發，11月下旬返程，從洛杉磯飛北京，國航直飛往返機票是1500元左右，從北京搭乘高鐵前往天津約半個小時，因此直飛北京再搭乘高鐵去天津，是較好選擇。若是選擇轉機，機票最便宜也要1600多元，且還要在香港停留18個小時，時間成本太高。

東航 北京 舊金山

上一則

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

下一則

打流感疫苗可拿代金券 最高達20元

延伸閱讀

天津「盤頭大姨」暴紅 明星也打卡 盤一個頭收40元

天津「盤頭大姨」暴紅 明星也打卡 盤一個頭收40元
何時藍白合？柯文哲：急重症醫生習慣最後30秒決定

何時藍白合？柯文哲：急重症醫生習慣最後30秒決定
灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重

灣區8成選民：舊金山、屋崙和聖荷西3大城 狀況嚴重
金山辦公樓大拍賣 房地產資金進場撿便宜

金山辦公樓大拍賣 房地產資金進場撿便宜
助捍衛權利 多元性別群體：范士丹是長期盟友

助捍衛權利 多元性別群體：范士丹是長期盟友
亞博館華美銀行藝術露台完工

亞博館華美銀行藝術露台完工

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30

超人氣

更多 >
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？