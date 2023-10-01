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力阻洛縣零保釋計畫 12城市向高等法院提起訴訟

編譯陳盈霖／綜合報導

洛杉磯每日新聞報導，12個加州南部地區城市，9月29日耗費11小時，向洛杉磯高等法院提起訴訟，希望停止在洛縣實施於10月1日生效的零保釋金（zero-bail）制度。法庭文件指出，該制度將取消大多數因非暴力或非嚴重犯罪被捕者現金保釋，允許他們於審前釋放，對公共安全構成威脅。

法庭文件稱，有鑒於各種「低級」犯罪執法力度和犯下案件後的刑事後果減少，公眾對公共安全嚴重關切，這些犯罪對民眾日常生活產生深遠而重大影響。

洛杉磯高等法院7月即宣布零保釋金制度生效日期，目前不知為何各城市要等到最後一刻才尋求法院命令。

格蘭杜拉（Glendora）市長博耶（Gary Boyer）29日在聲明中表示，「零保釋金計畫未能支持當地領導人保護居民的承諾，這是不可接受的。」

其他加入訴訟的城市包括惠提爾（Whittier）、阿提夏（Artesia）、科汶那（Covina）、唐尼（Downey）、雷克伍（Lakewood）、聖塔菲泉（Santa Fe Springs）、棕梠谷（Palmdale）、亞凱迪亞（Arcadia）、工業市（Industry）、弗農（Vernon）和拉汶（La Verne ）。

洛杉磯每日新聞29日未能聯繫高等法院，就這項質疑發表評論。

零保釋金制度被洛杉磯高等法院正式稱為傳訊前釋放協議（PARP），很大程度上取消了除最嚴重犯罪外罪犯的現金保釋制度。大多數涉嫌非暴力或非嚴重犯罪被捕者，可能在被傳訊並於現場釋放，或在警局登記後釋放，同時命令他們在特定日期出庭。

被認為對公眾構成高度威脅或有潛逃風險的被捕者，將被轉交給治安法官，法官將審查案件，決定是否在審前進行拘留，或使用電子監控設備等。一旦某人被指控並出庭受審，法官就可更改或撤銷被告的釋放條件。因謀殺等重罪被捕者，沒資格得到零保釋。

這項新制度源於長期以來，許多人認為「現金保釋對富人有利」，意味著即使因最嚴重罪行被捕的富人，也可以被保釋出獄，低收入者因輕罪則須在監獄受苦。零保釋金系統非基於現金，而是基於罪犯對公共安全帶來的風險情況。

在稍早舉行的聽證會上，洛縣政委員會堅稱，新制度並不等於對刑事犯罪者缺乏問責，且指出該制度僅適用審前拘留，違反釋放條件或在釋放期間又犯下罪行者，將被逮捕。

洛縣去年編寫報告，分析新冠肺炎疫情期間實施零保釋金制度的影響，結論是「未出庭率、再次被逮捕率或新犯罪率仍低於或近似歷史平均。」

加州司法委員會近期報告也指出，零保釋金制度實際上提高公共安全，因輕罪再次被捕人數下降5.8%，因重罪再次被捕人數下降2.4%。

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