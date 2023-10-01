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洛杉磯縣公衛官員 鼓勵高風險族群盡快接種新冠加強針

編譯胡立宗／綜合報導
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洛杉磯縣衛生官戴維斯（Muntu Davis）與公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）9月28日完成加強針接種後再度呼籲，最新版的新冠加強針已經到位，容易因感染而併發重症的人應該盡快完成加種，以降低重症與住院風險。

費若表示，最新版的加強針能夠抵抗目前正流行的新冠病毒，而其供應量正逐漸趨穩，縣府預估未來幾周內，超過千處的接種站都將可以提供加強針接種服務。

費若強調，新冠住院與死亡人數雖然仍少，但不容輕忽，因為對非裔與西裔，與超過65歲的長者來說，住院比例仍然偏高，特別是超過八旬者比例更高。

費若指出，過去90天的紀錄顯示，未接種者住院風險3倍於已接種者，死亡風險更是4倍，最新版的加強針可望在未來兩年內避免40萬人次的住院，以及4萬名死者。

雖然完成接種不代表完全不會感染，但感染後重症或死亡的風險大減，費若說，雖然疫苗供應量有點低於預期，但高風險者應該盡快預約，避免感染率增加後帶來的風險，縣民都可上網查知疫苗的存量與附近的接種站，網址為ph.lacounty.gov/vaccines。

縣府營運的接種站都可提供免費接種，某些私營站點也提供免費接種給未保險或保險不足者。已有保險者基本上都能獲得免費接種，但需要先詢問保險商是否一定要在特定站點接種才能獲得給付。

保險 疫苗 洛杉磯

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