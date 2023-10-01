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3D列印住宅專題／零淨能源使用環保建材 省水省電少浪費

記者啟鉻／洛杉磯報導
世界首個3D列印住宅社區正在建設中，預計2023年末完成。（記者啟鉻／攝影）
世界首個3D列印住宅社區正在建設中，預計2023年末完成。（記者啟鉻／攝影）

「碳中和」住宅興起，南加內陸沙漠熱泉市世界首批3D列印住宅社區，建造的是零淨能源住宅（Zero Net Energy Homes，ZNE），這是用科技設計和建造的現代住宅形式，目的是實現能源平衡，也稱「零淨能源」或「零網絡能源」。通常這些住宅一年中所消耗能源，等於它們所生成的能源。

零淨能源住宅通常配備太陽能發電，可以在白天吸收太陽能並將多餘的電力存儲起來，以供給晚上或多雲時使用。在用電方面，零淨能源住宅講究高效能源使用，例如高效的暖氣、冷氣和水加熱系統，以最大程度地減少能源浪費。

而高效的絕緣材料、節能窗戶和門，也用於降低能源消耗。為應對夜間或多雲時的太陽能電力低產出狀況，零淨能源住宅通常配備能源儲存系統，如鋰離子電池。這些儲能系統可存儲多餘的太陽能或風能，以便在需要時使用。

其它特點還有節水技術，包括高效節水淋浴頭、馬桶和水龍頭，以減少用水和相應的能源消耗；監控和管理，住戶通常使用智能監控系統來實時監控能源使用情況，幫助管理和最佳化能源效率。

在建設過程中，零淨能源住宅使用環保建材，這些建材有助於減少建材生產過程中的碳排放。它們是應對氣候變化的一種積極措施。因為有諸多特殊設計，零淨能源住宅初始建設成本可能較高，但隨著時間的推移，這些住宅可以節省能源費用，在一段時間後實現回報。有政府機構和能源公司，可能提供經濟刺激或繳稅優惠，鼓勵零淨能源住宅的建設。

零淨能源住宅旨在提高清潔能源的利用率，並減少對傳統能源的依賴和對環境的負擔，代表一種可持續和環保的建築趨勢。

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