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3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

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3D列印住宅專題／碳中和環保趨勢 吸引年輕族

記者啟鉻／洛杉磯報導
3D列印住宅內景。（記者啟鉻／攝影）
3D列印住宅內景。（記者啟鉻／攝影）

對很多傳統消費者來說，南加內陸沙漠熱泉市首個3D列印住宅社區，房屋造型顯得別緻簡約，充滿現代感。同時，這些符合現代環保觀念的「碳中和」住宅，對環保意識相對較強的年輕族群有很大的吸引力。

據了解，此案住宅設計靈感來自20世紀中期的「Case Study House Program」，該項目於1945年啟動，旨在創建效率高且外觀吸睛、適合大眾需要的住宅，同時展示新材料和建築技術。儘管該項目最終未能成功，但當年根據其理念建造完成的建築作品，至今被建築專家欣賞和模仿。

如今的市場上，碳中和住宅是重要賣點之一，對年輕買家來說更是如此。位於棕櫚泉和新港灘的一家房地產公司總裁兼聯合創始人Karen Weinberg表示，部分消費者專門尋找這種類型的房屋購買，以符合其對環保的追求。

同時，一些買家還在尋找加建住房單元（ADU），它擁有增加土地利用率等諸多優勢。2017年以來，加州的法律變更，減少對ADU的障礙的同時，還簡化其批准程序。Karen Weinberg表示，多代同堂的生活愈來愈普遍，人們希望年邁的父母可以住在離家不遠的地方，ADU可以滿足這個需求。而專業人士愈來愈多時間在家工作，ADU可用作辦公室，也使得對ADU需求增加。

另外，在科奇拉谷（Coachella Valley）擁有ADU，還可以創造可觀的租金收入。該地有許多世界知名活動，包括棕櫚泉現代主義周（Palm Springs Modernism Week）、科奇拉谷音樂與藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）以及各種體育賽事等，都存在租房需求。而沙漠熱泉城的短租屋法規，也比該區域的許多其他城市寬鬆。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）統計，沙漠熱泉市被認為是科奇拉谷人口增長最快的城市之一。目前正在積極開展各項建案，以增加市內的住宅。2022年12月，市議會批准一個混合用途的建案計畫，包括零售店、兩家酒店和一個占地100萬平方呎的物流倉儲分銷中心。該市不久前還將室內工業區允許的最大建築高度，增加一倍。

棕櫚泉 人口普查 加州

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