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加州制止仇恨圓桌會 專家：增強社區團結力量

記者張庭瑜／洛杉磯報導
加州民權團體和新聞界日前舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」。（取材自線上會議截圖）
加州民權團體和新聞界日前舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」。（取材自線上會議截圖）

當今美國社會，種族主義和歧視仍然存在，並對社區造成嚴重的影響。加州民權團體和新聞界9月27日舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」（Stop The Hate Know your Resources round table series），探討如何應對種族主義、仇恨言論和暴力事件，提高社區對這些問題的認識和意識，以及增強社區的凝聚力和互助精神。

會議主持人塔哈（Dahlia Taha）指出仇恨犯罪的嚴重性。她指出，仇恨犯罪是對人類的直接攻擊，不是來自特定社區、種族或文化，而是源自犯罪心理，民眾需要增強文化和社區之間的團結力量。

少數族裔媒體（Ethnic Media Service）聯合主任多伊提到仇恨犯罪定義的多樣性。她指出，根據司法部的說法，仇恨犯罪是針對某個群體或個人的實際犯罪，可能導致物理攻擊、傷害甚至死亡。她解釋，仇恨事件不一定要導致傷害或死亡，但可能會造成創傷和焦慮，對社區或個人造成嚴重損害。她呼籲加強資訊收集和報告，反對歧視和仇恨，這兩者通常源自無知。

加州反仇恨部門（California vs. Hate）經理百慕達則介紹加州的仇恨資源熱線和網絡，民眾隨時可匿名提供舉報仇恨事件的管道，並提供多種語言的支持。這個資源的存在是為了提供受害者的安全途徑，同時也強調社區的關懷。

仇恨犯罪 加州 種族主義

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