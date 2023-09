加州制止仇恨圓桌會 專家：增強社區團結力量

加州民權團體和新聞界日前舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」。(取材自線上會議截圖)

當今美國社會,種族主義 和歧視仍然存在,並對社區造成嚴重的影響。加州 民權團體和新聞界9月27日舉辦「制止仇恨、了解資源圓桌會議」(Stop The Hate Know your Resources round table series),探討如何應對種族主義、仇恨言論和暴力事件,提高社區對這些問題的認識和意識,以及增強社區的凝聚力和互助精神。

會議主持人塔哈(Dahlia Taha)指出仇恨犯罪 的嚴重性。她指出,仇恨犯罪是對人類的直接攻擊,不是來自特定社區、種族或文化,而是源自犯罪心理,民眾需要增強文化和社區之間的團結力量。

少數族裔媒體(Ethnic Media Service)聯合主任多伊提到仇恨犯罪定義的多樣性。她指出,根據司法部的說法,仇恨犯罪是針對某個群體或個人的實際犯罪,可能導致物理攻擊、傷害甚至死亡。她解釋,仇恨事件不一定要導致傷害或死亡,但可能會造成創傷和焦慮,對社區或個人造成嚴重損害。她呼籲加強資訊收集和報告,反對歧視和仇恨,這兩者通常源自無知。

加州反仇恨部門(California vs. Hate)經理百慕達則介紹加州的仇恨資源熱線和網絡,民眾隨時可匿名提供舉報仇恨事件的管道,並提供多種語言的支持。這個資源的存在是為了提供受害者的安全途徑,同時也強調社區的關懷。