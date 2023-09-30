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竊賊踩點 亞市華女遭闖空門搜括財物

記者朱敏梓／亞凱迪亞市報導
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現在用木板擋上了破窗。（圖：李女士提供）
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現在用木板擋上了破窗。（圖：李女士提供）

南加亞凱迪亞市（Arcadia），最近有位華人居民出行幾天，回家後發現後門被砸，屋內被翻了個遍，丟失了一些珠寶和名牌包。嫌犯鎖定放貴重物品的隔層，推測應是專業竊賊。

根據屋主李女士介紹，自己出行外地幾天，9月21日返回家時，發現後門玻璃被砸，屋內被翻得雜亂不堪，意識到賊闖空門，立馬報警。警察趕到時告訴她，上周隔壁街區也發生一起入室盜竊案。

李女士清點後發現，放在家中的一些珠寶和名牌包失竊。「能看出來竊賊作案手法非常專業，專挑幾個最容易在家中放置貴重物品和錢財的地方偷，包括臥室儲藏櫃、衣帽間、珠寶盒，甚至翻了屋頂放空調的隔層。」李女士補充，「據她所知許多人會在這個隔層放私密物品，竊賊顯然很熟悉。」此外，李女士表示，竊賊很識貨，例如，女兒房間衣帽間中的包包，竊賊只拿名牌包，剩下一些非品牌或類似款式包，都沒帶走。

李女士說，她出城前幾天，遛狗的鄰居看到一輛無牌車停在她家門口，還有幾名形跡可疑的非裔男子在門口徘徊。鄰居上前詢問他們來這裡幹什麼，對方稱「上門買鞋」。鄰居覺得可疑報警。當警察趕來時，這群人早已逃之夭夭。李女士懷疑，這條街區早就被人踩點盯上，趁自己和家人外出時，蟊賊就乘虛而入。

李女士說，自己居住的這條街區原本很安靜，也感覺很安全，雖然很早考慮要安裝居家監控系統，卻遲遲未付諸行動。但遭遇了這次盜竊案後，打算安裝監控攝像頭和報警系統。

事發地位於亞凱迪市一條寧靜的街區。（記者朱敏梓／攝影）
事發地位於亞凱迪市一條寧靜的街區。（記者朱敏梓／攝影）

亞凱迪亞 南加 華人

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