捐款免排隊風波 鬧到市議會

27日核桃市議會例會上一群家長站在市議會講台前手持告示牌，在華人家長代表發言期間，伍立倫市議員(右)臉色凝重。（本報系資料照）

近期，核桃學區 部分華裔 家長倡議「家長捐款孩子午餐免排隊」引起的風波捲入核桃市議會。9月27日（週三）晚一群核桃高中華裔家長出席核桃市議會例會表達抗議，抨擊華裔市議員伍立倫向媒體散播「特權論」。對此，伍立倫28日接受本報採訪指出，他表達個人意見是言論自由，事實上學區已經停掉了該項捐款計劃；他不道歉更不會辭職，是非讓市民來評斷。

伍立倫指出，少數人提出的「家長捐款孩子午餐免排隊」倡議，在學區和核桃市沒有得到主流民意支持，核桃市大約70-80%的民眾不支持。因為爭議性大，現在學區已經停掉了該捐款項目。

伍立倫認為，少數家長來到市議會陳情，表達意見屬於言論自由，他表示尊重。同樣，他之前向媒體表示不贊成的意見，也是言論自由，大家各自表達立場。但是，不要因為意見分歧就來吵鬧，攻擊別人，要求道歉甚至下台，這是沒有道理的。民選官員為市民服務，對於學區政策當然也有自己的觀點。如果因為意見不同，就要求別人下台，今後，還有誰願意站出來為民服務？

在當晚的核桃市議會例會上，一群華裔家長提前抵達現場，手持抗議標語表達不滿。家長解釋，學區資金有限，尤其核桃谷學區，並未從州政府獲得足夠的教育經費。因此，家長的捐款對於支持學生俱樂部等活動至關重要。她強調伍議員的言論可能讓家長害怕捐款，並影響學區的募款，她要求伍議員對自己的言論負責。