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涉預收租屋押金詐20多萬 華女被捕

記者邵敏／爾灣報導
爾灣女子李蘇榮 (Surong Li，音譯)，涉嫌租屋詐騙20多萬被捕。（取自爾灣警察局）
爾灣女子李蘇榮 (Surong Li，音譯)，涉嫌租屋詐騙20多萬被捕。（取自爾灣警察局）

南加橙縣爾灣市（Irvine）一名華人女子，日前涉嫌通過房屋租賃詐騙被捕，涉案金額超過20萬元。據爾灣市警察局稱，嫌疑人被確認為29歲的李蘇榮 (Surong Li，音譯)，涉及被害人多名。

當局指出，嫌犯李蘇榮在實施詐騙過程中，告訴受害者自己是物業經理，可以協助客戶簽訂房屋租賃協議。 其中一些案件，李蘇榮代表的出租房產具有欺詐性，根本不能租賃；而在另外一些案件中，李蘇榮向受害者收取租金費用，但從未將錢轉給業主。

警方稱，李蘇榮透過這些詐騙手段，成功騙取20多萬元。目前她因多項罪名被捕，包括重大竊盜、持有假身份證件、以及以虛假資訊為名實施竊盜等。調查人員認為，李蘇榮涉嫌多起案件，可能還有其他潛在受害者尚未報案，警方公佈嫌犯照片供公眾識別。

對於此類租屋詐騙，專業機構認為這是今年最流行的詐騙方式之一。隨著市場房租飆升，租屋者希望盡快找到合適住所，詐騙者就利用租客的迫切心理，推薦虛假房源，並提出預先繳納申請費、租屋押金，從而讓租客上當受騙。

當局提供一些保護自己免受租賃詐騙的提示，例如選擇信譽良好的房地產經紀人合作；租房時，消費者應多方面搜索，驗證相關房產細節是否準確，最好實地考察參觀房屋，直接與業主交談 ，確定房屋與對方提供的房產照片是否相符。如果遇到可疑事項，一定要提高警惕。可疑事項包括對方要求立即租賃；被要求以現金支付；不檢查個人信用信息；要求向房主或物業經理以外的個人付款等。

該案件目前仍在調查中，當局鼓勵任何有信息或可能的受害者們，請立即致電爾灣警方949-724-7011或發送電子郵件至 [email protected]

詐騙 爾灣 租客

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