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尖峰分散 洛杉磯疫後交通沒那麼堵

編譯陳盈霖／綜合報導
研究顯示，疫情之後洛杉磯尖峰時間交通沒那麼糟糕。（取材自Discover Los Angeles臉書）
研究顯示，疫情之後洛杉磯尖峰時間交通沒那麼糟糕。（取材自Discover Los Angeles臉書）

KTLA 5電視台報導，交通擁堵在洛杉磯，是生活的一部分，然一項由北卡羅萊大學進行的研究發現，相較新冠肺炎疫情最嚴重時期，洛杉磯交通流量跌到歷史新低，如今洛杉磯整體交通流量已恢復至疫情前水平。然即使道路上的駕駛數量相同，但尖峰時段的交通狀況，並沒有疫情前那樣糟糕，主要原因是交通繁忙的情況如今分散至全天，而非集中至特定時間。

該研究利用位於加州高速公路上數千個交通探測器蒐集六年數據，發現高峰時段不再遵循駕駛早已習慣的傳統模式，換句話說，同一時間上下班的模式已一去不復返。更多在家或者混合型（幾天在家上班，幾天去辦公室）工作者，分散汽車影響道路的時間，即使混合型員工去辦公室的日子，他們也可能在一天中的部分時間在家工作，避免在高峰時段通勤。

研究並指出，疫情導致人們對騎自行車和步行的興趣增加，許多城市通過額外道路空間支持這類交通模式，數據表明這些城市應考慮將這些變化成為永久模式。

報告稱，隨著高峰時間延長，一些高速公路建設計畫可能被證明是不需要的，也許可將道路空間重新分配於其他用途，從而減少交通擁堵情況。此外，道路擴建實際上可能會增加道路上的車輛數量，從而增加污染和交通事故風險。道路建設可能還引發低收入和有色人種流離失所，資源分散等其他問題。

研究人員表示，疫情並沒有完全成為過去，未來情況仍可能發生變化，但他們推測，加州交通可能已發生永久性改變。與此同時，在家工作或混合型工作安排，似乎不會那麼快消失。

疫情 洛杉磯 加州

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