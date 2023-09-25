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不得視察 房東依法仍可進出租屋維修

記者王若然／洛杉磯報導

華人李先生出租房屋給留學生，第一次沒經驗，以為房屋出租後就可以坐收漁利，但出租房遠比他想像得複雜。李先生聯繫不到房客後，又不敢進屋查看情況，怕觸犯法律。其實加州房東在一些情況下是允許進入出租屋進行查看，定期對房屋進行檢查，還可以有效保護房子內部設施。

根據鄧彼得聯合律師事務所創辦人之一的律師鄧彼得（Peter S. Deng），房東在某些情況下可以進入出租屋視察，不過需要給房客24小時書面通知。第一種情況是房客要求維修和改善環境，房東可以進屋審查情況，例如黴菌、管道等設施檢查，或者房東帶著合同商進屋做維修前的評估。第二種情況是房東可以主動要求進屋檢查和維修，例如進行殺蟲，電線、管道設施維修，在合約即將到期時，帶下一任可能的租客或買家參觀屋內等。不過根據加州法律，以「視察」為由進入出租屋是不被允許的。

一般情況下，房東需要在工作日一般時段來訪，即周一至五，早上8時至下午5時。如果房東是帶下一任租客或買家看房，則周六日也被視為「工作時間」。

此外，根據加州法律（Cal. Civ. Code § 1954(e)(3)），在三種情況下，房東無需提前提供進屋通知。第一是遇到緊急情況如洪水、火災；二是房客在現場並同意當下房東入內；三是房客遺棄房屋後。法律並未規定房客在離開前需要告知房東，若房客租金逾期未繳超過14天，並且房東合理認為房客已經搬走，那麼房東這時可以張貼「Notice of Belief of Abandonment」。房東可親自將通知送到，也可郵寄。之後房東便能進入房屋查看，並終止合約。

房東 加州 租客

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