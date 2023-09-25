房東遇租霸損失逾4萬 循法律程序1年才完成驅趕

有數名警員進行了驅趕。（圖：李先生提供）

在加州，出租房子沒有想象中那麼簡單。對房東來說，最怕遇到不交租的「租霸」，根據法律，房東不得隨意驅趕租客，若走法律程序申請「驅逐令(unlawful detainer)」，至少需要半年時間。南加華人 李先生，為避免遇到租霸，特意將房屋租給他認為較「單純」的留學生 ，沒想到對方一年租約中僅付三個月的房租，期間還玩消失。李先生花費一年時間完成驅趕法律程序，損失租金 逾4萬元。

「單純」學生 雷點多

李先生在橙縣爾灣有一棟兩室的康斗屋（Condo），每月租金定為3200元，恰好可以支付房貸與房產稅。2022年5月，李先生開始招租。有兩位留學生，分別是華人與日裔，華人留學生就讀於聖塔芭芭拉加大（UCSB）大學四年級，日裔留學生則就讀爾灣加大（UCI）大學三年級。在李先生的眼裡，留學生比較「單純」，出國留學應該不缺錢，因此決定將房子租給這兩名留學生，合同上的承租方為張姓華人留學生。

李先生說，他選擇租給這兩名同學，沒想到從繳納租房定金開始，就有許多「雷點（Red Flags）」出現。

2022年5月8日，李先生與張同學口頭約定，租約從5月15日開始，並在5月14日見面完成簽約；張同學需要在5月8日先支付一半的押金2100元，然後在正式簽約當天，支付剩下的2100元押金以及5月15日至30日的房租。

簽約後 開始拖欠

李先生說，張同學5月8日按時通過zelle轉帳支付2100元，可是在5月14日雙方見面正式簽約時，沒有立即支付剩下的2100元押金與1600元房租。當時張同學給出的理由是，室友還未轉帳給他，5月15日會準時交錢。李先生考量張同學5月8日有按時支付押金，而且為搞好房東、房客關係，再加上留學生通常比較「單純」不會坑人，覺得寬限一天沒有問題，就在沒有收到餘下押金與房租的情況下，將鑰匙交給張同學，也開啟李先生的租房噩夢。

5月15日，張同學沒有如約轉錢；在李先生的催促下，張同學仍然回覆說室友還未轉帳給他。之後幾天，李先生一直在催促張同學支付剩下的房租和押金，結果對方一直以帳戶問題或轉帳限額為藉口推脫，直到5月25日，張同學才付清押金和當月租金。

找藉口 還玩失蹤

經歷押金延期繳納風波，李先生雖然懷疑張同學是否有能力按時交租，但仍抱著僥倖心理，將房屋租給對方。合同規定每月1日交房租，最晚不得超過當月的3日。2022年6月3日，看到張同學沒有「動靜」要繳租，經歷過押金延繳風波的李先生，已經後悔將房屋租給這位留學生。他給張同學發信息，表示願意退回張同學所有款項，與張同學解除合同。然而張同學表示這次未能按時交租，是因為室友出門溝通不暢，他將當月房租轉給李先生後，承諾以後會按時交租。

然而到了7月3日，張同學仍未支付全額的7月房租，他先是支付2000元房租，然後以銀行轉帳不知什麼原因被限額，稱需要延後幾天才能繳納剩下1200元房租。7月7日，李先生再次催促，張同學又稱他「發高燒」，無力去銀行處理相關事宜，要求緩緩再支付剩下的房租。到7月8日，他才終於將剩下的1200元繳清。

8月初，張同學還是未能根據合約在當月3日前繳納房租。10日，張同學發來幾段他與銀行業務員的對話，稱的帳戶被凍結，需要幾天才可以轉帳。李先生表示，他要啟動驅趕程序，要求張同學搬走。到28日，張同學稱他一周沒有吃過飽飯，如果李先生驅趕，程序要好幾個月時間，不如再給他一段時間，他會一次性交兩個月的房租。31日，張同學稱找朋友借了1300元轉給李先生。

9月初，張同學不出所料地還是沒有交納房租，這時他已經欠下5200多元。9日，張同學再次以支票未到款為藉口稱幾天後再交房租。這是他最後一次回覆李先生。自此他電話也不接，短信也不回，消失無蹤。

驅逐令 取得耗時

李先生表示，驅逐程序如果順利，也要至少半年，意味著他至少需要在沒有租金收入的情況下支付半年房貸。李先生是普通的工薪階層，這對他來說是巨大消耗。