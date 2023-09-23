聖嬰發威 南加恐迎多雨潮溼之冬 專家提醒留意自然災害

聖嬰現象預計會給南加帶來比往常更潮溼的冬天。（取材自Pexels）

氣象專家表示，聖嬰現象正在不斷增強，預計會持續到2024年，該現象已經讓南加 的8月較為溼潤，並會繼續帶來較潮溼的冬季。

據美國國家海洋與大氣局（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）消息，聖嬰天氣系統於6月抵達，並一直在穩步增強，有95%的可能性至少會持續到2024年的前三個月，該系統發展為「強」聖嬰現象的機率已增至71%。

洛杉磯加大 （UCLA）的氣候學家斯溫（Daniel Swain）在接受洛杉磯時報的採訪時表示，聖嬰現象可能會導致南加地區明年1至3月的氣候潮溼。

斯溫在9月21日的一場新聞發布會上表示，加州 的冬季通常已經較其他季節更潮濕，今年的冬季只會比往年更潮溼。不過，斯溫同時指出，目前這種情況發生的幾率為40%到60%，不能百分之百保證。

NOAA的氣象學家漢德爾（Scott Handel）表示，目前的預測顯示，10月至12月期間，加州大部分地區出現比正常情況更溼潤或更乾燥的可能性相同，因為拋去聖嬰現象的影響，氣候變化正導致該地區逐漸乾燥。但鑑於今年冬天可能發生強烈的聖嬰現象，漢德爾傾向於今年冬天洛杉磯地區的降水量會略高於正常水平。

氣象學家努爾（Jan Null）指出，所有的預測並非保證，最好的例子就是去年的反聖嬰現象（La Niña），當時所有模型都預測降水量會低於正常，但事實並非如此。

受反聖嬰現象影響，去年冬天加州格外溼潤，超過30條大氣河流襲擊了加州，造成毀滅性的堤壩決口、致命洪水等自然災害。

儘管特殊的氣候讓氣象專家們「有點不確定」，但斯溫認為，為加州中部和南部的潮溼冬季做好準備仍然是明智之舉，因為這種結果的可能性較大。

斯溫說， 「現在我們不太擔心加州的缺水問題，但可能需要更擔心冬季風暴導致更快、更強烈的徑流，以及因此可能產生的自然災害」。今年南加先是經歷暴風雨，熱帶風暴喜萊莉（Tropical Storm Hilary）緊隨其後，帶來了大量降雨。