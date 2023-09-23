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民主黨自家人看不下去… 好萊塢女星批紐森施政：要把加州變社會主義之鄉

編譯胡立宗／綜合報導
民主黨員Sara Foster在節目上批評加州州長紐森。（取自IMDb網站）
民主黨員Sara Foster在節目上批評加州州長紐森。（取自IMDb網站）

知名音樂家大衛・佛斯特（David Foster）的兩個女兒合開線上節目「The World's First Podcast」，21日的節目中兩人聯手合批加州州長紐森。妹妹Sara先是羨慕姊姊Erin可以搬離加州，姊姊則承認她搬去田納西州是因為加州太愛課稅，妹妹先說紐森糟透了，姊姊補刀說，「對，我恨他」。

身為時裝設計師及藝人的佛斯特（Sara Foster）事後強調，她是民主黨員，重視槍械管制、女性權益、教育、LGBTQ+等等議題，但是她對民主黨真的太過惱火了，可能把所有的錯都怪在紐森頭上，包括加州最近要通過的某項立法，「這是要把加州變成委內瑞拉嗎？還是要變成社會主義之鄉？」

佛斯特說她生在加州、長在加州，要離開南加的生活圈很不容易，因此非常羨慕姊姊可以「連根拔起、搬到別州」。姊姊Erin則說她之所以搬到田納西州，正是因為加州太愛課稅，所有芝麻小事都要證明與加州無關。

接著談到紐森時，兩人說她們還曾經碰過本人，佛斯特說，以人來說，他真的非常好，絕對會喜歡上這個人，但是紐森身為州長卻是搞得烏煙瘴氣。佛斯特說，她相信極左自由派政客掌控了加州大城，但人們卻想要回歸常識與人性，「我首先是身為母親，然後才是民主黨員，政治立場已經搞亂所有道理」。

所以佛斯特說，共和黨人應該對共和黨喊話，民主黨人應該對民主黨喊話，因為一切都亂了套，（加州）沒有一個地方是完好如初的。

加州 紐森 民主黨

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