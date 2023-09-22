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洛市飯店聚會 32人染桿菌性痢疾 1人險送命

編譯胡立宗／綜合報導
洛市朋那維丘飯店出現桿菌性痢疾案例。（取自KLTA）
洛市朋那維丘飯店出現桿菌性痢疾案例。（取自KLTA）

300人於8月21日至24日於洛杉磯市區的朋那維丘飯店（Westin Bonaventure Hotel）參加會議，事後卻有32人身體不適，部分嚴重到需要送醫治療，其中一人更因敗血症腎臟衰竭，差點連小命都不保。

最早通報可能發生群體感染的阿拉米達縣（Alameda County ）公共衛生局指出，不少人在會議後就出現不適，最後確定是感染了桿菌性痢疾（Shigellosis）。此病危美國常見腸胃道疾病，每年生病者達50萬人，症狀為腹瀉、腹部疼痛、噁心與發燒。

最後有32人通報確診，部分人甚至需要住院治療。洛杉磯時報指出，與會者Terri McDonald已經對飯店提告，她在送醫前已經無法站立，最後診斷出因為敗血症導致腎臟衰竭，醫護人員好不容易才保住她的命。

根據聯邦疾病防治中心CDC），桿菌性痢疾是由志賀氏桿菌引發，人際之間非常容易傳染，起源多半是感染者的糞便，只要不經意接觸到一點點就可能發病，不過一般都發生在年幼兒童身上，他們因為換尿布或照護者帶原而感染。

疾病防治中心建議，感染者應該喝大量的水以避免脫水，已經出現血便者千萬別用Imodium或Lomotil等止瀉藥物，因為這只會讓情況更糟，症狀超過三天以上就應該就醫。

聯邦疾病防治中心 洛杉磯 CDC

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