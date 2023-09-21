洛杉磯珠寶店搶26萬名表 團夥9嫌被捕

洛市警逮捕九名被指控為「有組織零售竊盜集團」的嫌犯，查獲的非處方藥品等贓物。（取自LAPD）

洛杉磯 市警察局（LAPD）警探與當地商家合作進行防損行動宣布，上周在萊默特公園（ Leimert Park）逮捕九名被指控為「有組織零售竊盜集團」（organized retail theft crew）的嫌犯。

（視頻來源：被搶商家，記者邵敏後製）

據洛市警局新聞稿稱，此次行動於14日在克倫肖大道（Crenshaw Boulevard ）3700街區展開。入室盜竊嫌犯在U-Haul卡車藏匿大量贓物，警探在車內查獲商家被盜的非處方藥品、37克冰毒以及現金。警方認為，這些現金是透過非法銷售竊盜藥品取得。新聞稿稱，在逮捕的九人中，兩人因組織犯罪盜竊團夥的重罪被捕，一人因未執行的重罪逮捕令被捕，四人是商家行竊慣犯，另外兩名嫌犯因行竊被傳喚後釋放。

警方指出，洛杉磯及鄰近城市最近零售犯罪「快閃搶劫」（Flash Rob）方式增加，多名嫌犯頻繁針對零售店實施盜竊搶劫。9月8日下午4時左右，監視器捕捉到劫匪從新港灘（Newport Beach）一家珠寶店，搶走價值約26萬元的高端手表。案件發生在Riverside Avenue 100街區的Jewelerson Time珠寶店。

監控畫面顯示，案發時三名身穿黑衣的蒙面嫌犯衝進珠寶店，室內一名身穿黃色衣服的男子正在打開店門。其中一名劫匪用錘子砸碎玻璃展示櫃，另外兩名嫌犯開始搶走裝有手表的托盤，並將其放入袋中。在黃衣男子的幫助下，這些劫匪順利脫逃。

這起事件發生的前一天，監視器拍到另一起打砸搶案件，劫匪瘋狂洗劫北嶺（Northridge）幾戶商家，緊接著梅西百貨 公司也難以倖免。視頻記錄十幾名劫匪搶劫商店，得手後從容離開。