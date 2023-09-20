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洛市新福利 2族群最多可獲半年租金補助

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯市住房部經理Ann Sewill。（記者會截圖）
洛杉磯市住房部經理Ann Sewill。（記者會截圖）

洛杉磯市即日起推出租金補助計畫，該計畫可為低收入，支付租金有困難的家庭，提供最多六個月的全額租金補助。申請截止日期為10月2日下午6時。

該計畫的資金來源為「ULA措施」（Measure United to House LA），俗稱「豪宅稅」（mansion tax）。民眾可以通過三種方式申請：上網housing.lacity.org或者致電888-3793150，電話時間為周一至五，早上8時至下午6時；民眾還可以到多個洛市家庭資源中心申請，地址可見：housing.lacity.org

洛杉磯市住房部副經理Anna Ortega。（記者會截圖）
洛杉磯市住房部副經理Anna Ortega。（記者會截圖）

洛杉磯市住房部經理Ann Sewill以及副經理Anna Ortega 19日在記者會上介紹，租金補助的發放，不是依據「先到先得」，而是在收集所有申請後，按照資格進行篩選。民眾需要符合的資格包括：

1、必須是洛杉磯市市民，移民身分不限。想要確定居住地是否屬於洛杉磯市，可到neighborhoodla.org查看。

2、從2020年3月至今，家庭中有成員經歷失業或收入減少，有重大支出或其他經濟困難。

3、2020年4月1日至今，有房租逾期未繳。

4、家庭收入在地區收入中位數（area median income）的80%或以下。

洛杉磯市2023年家庭成員人數（第一行）以及80%收入中位數收入（第二行）。（洛...
洛杉磯市2023年家庭成員人數（第一行）以及80%收入中位數收入（第二行）。（洛杉磯市住房部）

該租金補助計畫19日上午8時開放申請，僅兩個小時就收到超過900份申請。優先獲得租金補助的申請，主要有以下兩要素，首先是家庭收入在地區收入中位數的30%及以下，其次是2020年4月1日至2021年9月31日期間有欠租的家庭。

在優先考慮以上兩個因素後，會再考慮其他因素，如家中是否有老人、小孩、殘疾人；租金占比是否超過收入一半；淪為遊民的可能性（例如是否收到驅逐令）等。符合條件的租客，相關部門會將租金補助轉給房東。

自2020年疫情開始，洛杉磯市已推出過四次租金補助。洛杉磯市住房部經理Ann Sewill說，不確定未來是否還有類似的計畫。她強調，申請租金補助的家庭，若是因非疫情導致經濟困難也可以申請，疫情不是必要條件。這項計畫共發放1840萬元，資金主要來自「ULA措施」。「ULA措施」2022年通過，對超過500萬元的房產交易徵收4%的銷售稅，超過1000萬的房產徵收5.5%的銷售稅。

英文不好的民眾，可以在housing.lacity.org網站找到中文信息，若打電話申請，可以請接線員轉接中文服務。民眾還可前往洛杉磯市家庭資源中心，該處有會講中文的工作人員。

租金 洛杉磯 疫情

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