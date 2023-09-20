河濱縣13歲男遭同學霸凌致死 學區賠2700萬和解

13歲男孩Diego Stolz於2019年被同學霸凌致死，他媽媽在當時的一場記者會上痛哭失聲。（美聯社）

13歲男孩Diego Stolz 2019年9月16日在Landmark Middle School遭兩名同學霸凌 致死，河濱縣莫瑞諾谷聯合學區 （Moreno Valley USD）四年後終於與家人和解，賠償2700萬元，金額可能是全美最高之一。

現場的手機錄影顯示，兩名同學午餐時找上Diego Stolz，其中一人先毆擊他的臉，另一名再對頭部補上一拳，導致Diego Stolz跌倒並撞上柱子，兩人在離開前還再打了Diego Stolz一次。撞擊使得Diego Stolz腦部受傷，九天後宣布腦死，家人決定器捐，讓其他小孩有機會重生。

美聯社報導，當年14歲的兩名施暴者之後被捕且認罪，因為過失殺人而服刑47天，之後強制接受情緒管理。不過誇張的是，兩人已經不是第一次傷害Diego Stolz，但家人向校方的申訴都遭忽略，事發之前家人才剛找過校方，校方還宣稱會讓兩人停學三天，但最後兩人還是堵上Diego Stolz並再度毆打他。

美國青少年群益會（Boys and Girls Clubs of America）的調查顯示，40%的青少年曾經在校區內遭到霸凌，38%的人不敢告訴家長。家長的委任律師強調，校方知道Diego Stolz遭到霸凌，但還是毫無作為，這起事件事全美學校的警鐘，校方必須認真面對霸凌事件。

莫瑞諾谷聯合學區總監Martinrex Kedziora在和解後以電郵告知家屬與教職員，Diego Stolz之死不容輕忽，自從2019年的事件發生後，校方就持續強化霸凌通報機制，包括設立線上通報系統，並在明顯處公告申訴電話。