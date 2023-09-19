亞凱迪亞華男為種大麻 夥同前市議員涉賄 恐囚35年

白亦昌（音譯）欠鮑爾溫公園市政府數十萬。圖為他在艾爾蒙地市的大麻種植場。（取材自艾爾蒙地警察局）

美國司法部18日發布消息，康普頓（Compton）前市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）以及亞凱迪亞（Arcadia）華男白亦昌（Yichang Bai，音譯），涉嫌賄賂鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）市議員獲得大麻 生產經營權，被控包括行賄在內的10項罪行。

36歲的蓋文2013年至2022年擔任康普頓市議員，9月18日在其住所被捕，聯邦調查局（FBI）及國稅局（IRS）調查員18日也逮捕白亦昌。白亦昌在鑽石吧市經營進出口貿易公司，名為W&F International Corp。起訴書顯示，蓋文幫助白亦昌，賄賂鮑爾溫公園市前市議員帕切克（Ricardo Pacheco）。兩人各被控10項罪名，包括行賄罪、共謀罪及8項虛假電信詐騙罪（honest services wire fraud）。如果10項罪名全部成立，蓋文與白亦昌面臨最高35年監禁。

起訴書稱，鮑爾溫公園市從2017年開始，允許耕種、製造和售賣大麻。時任市議員帕切克向申請大麻經營執照的商家索要賄賂金，以換取他在市議會審核的支持票。

蓋文2017年8月支付帕切克1萬元，讓後者支持白亦昌的大麻營業資格申請。之後，蓋文又支付帕切克7萬元。帕切克從1997年開始擔任鮑爾溫公園市議員，直到2020年6月辭職。2018年，帕切克曾擔任該市副市長。在收到總共8萬元的賄賂後，帕切克在議會上投票支持白亦昌的大麻申請，並在後來白亦昌要求搬走大麻種植場的決議中，投下贊成票。

為掩蓋賄賂，白亦昌收集來自第三方的支票 ，並在收款人一欄留白。蓋文將這些支票送給帕切克，後者再通過自己或他人的名義兌現。

白亦昌通過賄賂得以在鮑爾溫公園市經營大麻生意的W&F International公司，日前也是問題連連。根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）2020年的報導，該公司曾欠鮑爾溫公園市政府57萬5000元，其在艾爾蒙地種植大麻的種植場，也未按照規定完成修改，沒有通過洛杉磯縣政府的健康和火災評估。而艾爾蒙地警局對該大麻場的突擊檢查發現，在證件不齊全的情況下，該廠已然開始種植大麻。