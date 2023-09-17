世報嗨中秋 吃喝玩樂熱鬧登場

「嗨中秋」觀眾大排長龍領獎品。(記者王若然/攝影)

聖蓋博谷各族裔佳節盛事世報「嗨中秋」（Hi Autumn）16日熱鬧登場。當天的活動豐富多彩，現場上百個攤位吃喝玩樂應有盡有，商家有抽獎有禮品相送，誠意滿滿，參加民眾滿載而歸。

記者王若然/拍攝

開幕式上世界日報 社長于趾琴介紹，與天普 市合作舉辦中秋園遊會已有四年之久。該活動已經成為聖谷居民每年的中秋佳節盛事，希望大家可以收獲喜悅，滿載而歸。天普市華裔市長文尚丞（William Man）表示，今年與世界日報合辦的中秋活動特別有意義，因為今年恰巧是天普市建市一百周年。中秋是闔家團圓的日子，歡迎大家來參加「嗨中秋」園遊會，慶祝中秋節。

開幕式嘉賓還有天普市副市長Tom Chavez，市議員Cynthia Sternquist、Fernando Vizcarra和喻穎章（Vincent Yu）。此外，洛杉磯 縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表吳忠國、加州25區參議員Anthony Portantino 代表等都出席了當天的揭幕式。

16日開幕當天氣候涼爽，微風徐徐，很多民眾在草坪上席地而坐，觀賞節目，品嘗美食，閤家老少，其樂融融。主辦方世界日報還貼心準備了飲料和零食，免費送給觀看節目的民眾。當天的主舞台吸引了大批民眾觀賞，舞蹈、唱歌節目精采不間斷，不但有年輕人喜歡的HipPop嘻哈流行舞蹈，也有中老年人喜歡的台語歌曲。還有現場民眾在舞台前隨歌翩翩起舞，情不自禁。

洛杉磯世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊會，今年規模擴大，包括超過20個美食攤位、80個特色攤位、三個主題樂園，新增晚間露天電影院。

其中美食攤位有網紅美食于記煎餅，波霸奶茶、臭豆腐、日式炸串等，引來大批民眾嘗鮮。80個商家攤位誠意滿滿，H-mart攤位有轉盤抽獎，中獎率百分百，獎品有購物券、零食、飲料，引來民眾大排長龍。海麻麻手工零食攤位提供免費試吃，美遊假期有掃碼抽獎活動等。還有社區民眾喜愛的衣服攤位，價格便宜，10元三條內褲，引來許多回頭客。兒童遊樂區有超大氣墊蹦床，小朋友玩得盡興。