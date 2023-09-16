供應減少 橙縣店鋪空置率16年來最低

橙縣零售地產行情觸底反彈，空置率降至歷史低點。（記者趙健／攝影）

在南加州 一些地區，零售地產（出租給商鋪、餐廳、購物等商業的租賃房屋）行情出現觸底反彈的跡象。地產資訊公司CoStar Group最新數據顯示，今夏橙縣 地區零售商 鋪供應緊缺，空置率降至4%，為2007年以來的最低水平。

只是，據CoStar Group分析，造成當前零售商鋪空置率低點的原因，並不是實體銷售的突飛猛進，而是因為數百萬平方呎的零售空間被拆除，以及缺乏新的零售地產建案。

據「商業雜誌」報導，過去一年，一度被認為「零售店鋪過剩」的橙縣市場，約400萬平方呎的零售空間被拆除，大部分商鋪被住宅取代。雖然這些零售購物中心的重建為業主提供了全新的零售空間，但總體而言，可供出租的商鋪正在急劇減少，且未來會進一步萎縮，空置率可能會出現新的低點。

橙縣威斯敏斯特購物中心（Westminster Mall）就是其中之一，這裡將被重建為一個包含1100套住宅、少量零售商鋪和美食廣場的綜合性區域。其開發商表示，線下銷售的萎縮、加州政府對住房的刺激政策是零售業地產不斷萎縮的原因。

據悉，在橙縣目前的所有建案中，只有一個以零售為主的項目，就是位於聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）的河街市場（River Street Marketplace） ，這座仍在建設的商業中心共有6萬平方呎的零售空間，已成功招募22個預租租戶。與此同時，橙縣高端購物中心的商鋪也已全部出租。