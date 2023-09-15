加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭

圖為CSU學生畢業典禮。（取自CSULA官網）

加州 州立大學（CSU）理事會13日批准學費調漲案，每年提高6%學費，換算五年後學費將較目前增加超過三成，華人子女不少都讀加州州大，引起社區關注，教育 成本勢必增加，恐衝擊中等收入家庭。

加州州立大學通過的調漲案，將學生每年度學費提高約6％或約342元，決策者表示，此舉目的是為了穩定預算並支持高質量學術和學生服務而採取的必要舉措。

第一次學費上漲將使大學生學費，目前為5742元，從2024年秋季學期開始每學年增加約342元，全年學費總計約為6084元，但不包括住宿、食物、學術用品和其它基本生活必需品的費用。到2029年春季學期，全日制大學生將需要支付每學年超過7500元的學費。而高階項目，如公共衛生博士學位，將每年學費約為2萬5000元。

在南加河濱市居住的Han女士，她的兒子是Cal State San Bernardino新生。她說，自己從事房地產業，雖然目前對CSU系統調漲學費沒有太大感覺。但認為，給孩子增加些生活壓力，對成長還是有好處。她希望孩子進入大學時，能夠半工半讀，平時打工賺些錢，了解每個月生活費用是多少，多吃些苦就知道生活不易。

社區人士Jennifer Li 表示，如果是五年共計調漲6%，還是可以接受。每年調漲6%，五年調漲學費超過30%，感覺太突然。即使CSU學費一直維持低水平，多年沒有太大變化，但此舉恐怕對CSU招生產生負面影響。

也有家長John Gu擔心，此次CSU調漲學費，對中等收入家庭學生影響較大，因為低收入 家庭學生可以申請到助學金和其它財務補助，而高收入家庭學生根本不在乎學費調漲。

在CSU系統工作但不願透露姓名的一位教育人士表示，事實是，通貨膨脹很嚴重，大學購買教學器材費用漲得也很多。CSU每個校區就是一個小社會，做什麼事情都要有支出。要想系統維持生存、發展，就有必要調漲學費。