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嗨中秋╱園遊會明登場 看表演還可抽大獎

洛杉磯訊

世界日報洛杉磯社與天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，將於明日（16日）起在天普市府前公園登場，兩天活動有大獎可抽，也有表演可欣賞，歡迎一起感受秋節氣氛。

今年節目特別精采，兩天的主舞台表演每天六小時不間斷。現場設置「彩繪燈籠區」、「拍照打卡區」、「露天影院區」三大園遊專區，老少咸宜，互動區也可讓親子共樂。

9月16日表演包括Hip-Hop街舞、土風舞、民族舞、元極舞，各式舞蹈極具特色；9月17日的六小時節目依舊精彩可期。主辦單位用心邀請，來自南加州的各大舞蹈社舞者將表演越南風情舞、肚皮舞、Shikha熱舞等多族裔舞蹈。另外觀眾最期待的抽獎活動今年獎品豐富，頭獎為機票，9月16日機票大獎是由中華航空公司（China Airlines）提供的洛杉磯（或安大略）至台北來回經濟艙機票。9月17日抽出由長榮航空（Eva Air）提供的洛杉磯台北豪華經濟艙來回機票一張。

三大園遊專區中，最適合親子同樂的是露天影院，16日晚8時許，專區將播放由皮克斯動畫推出的老少皆宜動畫片「青春養成記（Turning Red）」。17日晚8時許，露天影院將播放由夢工廠出品的動畫片「壞壞萌雪怪（Abominable）」，喜歡看卡通動畫的小朋友記得帶好小板凳，千萬別錯過。

洛杉磯世界日報「嗨中秋」活動將於9月16日(周六)中午12時至晚間10時、17日(周日)中午12時至晚間9時舉辦，地點位於天普市政府前天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。活動諮詢熱線323-268-4982轉600。

天普 洛杉磯 親子

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