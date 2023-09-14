河濱縣坦密庫拉學區新規 掛旗幟需有教育目的

坦密庫拉谷學區。（KTLA）

南加內陸河濱縣坦密庫拉谷學區 （Temecula Valley USD）教委會12日晚通過一項限制在校區物業懸掛旗幟的決定，除了美國國旗和加州州旗外，懸掛其它旗幟必須出於教育 目的。部分反對者表示，這是在禁止驕傲旗。此前，奇諾谷學區教委會也通過類似政策。

坦密庫拉谷學區教委會以3比2投票結果通過這項決定，占多數的保守派成員表示贊成，另外兩名教委投了反對票。這次教委會吸引了眾多觀眾。數周前，教委會通過子女跨性別 、教師通知家長的政策，也吸引了大量民眾參與。

在通過這項決定時，經過一些內容修改，其中包含對學區旗幟協議的兩項修改，其中之一是：在校區內包括教室，除非是用於課程內僅提供教育目的的國旗、州旗或美國軍旗，否則不得懸掛任何旗幟。其它旗幟需要校長批准。會議表示，教委會的目的不是剝奪任何人言論自由權利。這項規定意圖是維護教師、學生、管理人員、職員、家長/監護人和社區其他成員的安全、有秩序的工作環境。

坦密庫拉市居民Jennifer San Nicolas表示，有兩名孩子在學區就讀，她對教委會決定感到憂慮，認為剝奪了多樣性、平等和包容性。居民Jen Reeves認為，教委會正在遵循其它一些學區通過類似規定。

2022年12月坦密庫拉谷學區教委會就關於批評種族理論禁令後，一項社會研究課程補充教材中因出現遭殺害的同性戀維權活動家Harvey Milk，被多數教委會成員拒絕。當被州長紐森警告後，該課程在7月獲得批准，但取消了Harvey Milk的部分。

2023年8月間，學區教委會批准了關於學生跨性別通知家長政策，反對者認為規定會讓跨性別學生冒著公開身分的風險。

教委會主席Joseph Komrosky表示，他到校區參觀時注意到至少十個教室沒有懸掛美國國旗。這使他認為學區需要這項規定。至於大學校旗和體驗隊隊旗，教委會成員討論是否用於教育目的，以及根據政策是否需要校長批准。他說，這將是必要的，表明該政策可能會引起更多討論和解讀，以確定哪些旗幟被視為符合「僅供教育目的」的標準。