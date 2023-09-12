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過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

記者趙健／鑽石吧市報導
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）

華人傳統觀念裡，將財產傳承給子女被視為理所當然的事，但由於美國法律的獨特性，轉移到子女名下的財產也可能變成他人所有。專業人士建議，在處理子女繼承問題時，需充分考慮各類潛在風險，以確保家庭財富長遠穩健的積累。

泛宇集團9日上午在洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar）舉辦講座，集團創始人胡正國分享美國遺產繼承方面法律和流程，提醒華人提前進行遺產規劃，避免風險敞口。胡正國指出，許多華人父母認為，反正財產最終都歸孩子所有，不如儘早開始財產轉移，不僅可以讓孩子早點感受到父母的愛，還可以節省遺產稅。

「這種想法實際上存在著很大的風險。」胡正國說，首先，子女對大額財產的管理能力可能並不成熟，財產被「花掉、敗掉、告掉（因法律問題被剝奪） 」的風險非常高。古往今來，這類例子數不勝數，所以才有華人常說的「富不過三代」。

此外，美國因受基督教傳統影響，其遺產繼承的法律框架偏向配偶。在沒有特殊分配安排的情況下，遺產優先由配偶繼承，若配偶已過世，才會順位由子女繼承。而只有當亡者沒有配偶或子女時，遺產才會分配給父母。而在亞洲國家則不同，財產所有人無特別指定的情況下，遺產分配的對象通常包含所有直係親屬，除配偶外，父母和子女也可按人頭分配。許多華人父母在做財產傳決定時，常因忽略中西方財產分配制度的差異，導致發生一系列問題。

胡正國舉例說，波士頓有一對夫妻原本坐擁十幾棟房產，但聽信別人關於「申請白卡（Medi-Cal）領取政府救濟」的建議後，將名下所有房產轉移至女兒名下，希望可以兼得「魚與熊掌」。但天有不測風雲，女兒結婚後英年早逝，所有房產依法全部由女婿繼承。一夜之間，這對夫妻不僅要承受喪女之痛，還真的變成不得不依賴「白卡」生活的人。其實此類例子並不罕見，像之前的灣區渣男事件、台灣賴姓高中生命案等，都是因過早將財產轉移給子女造成的悲劇。

那麼，如何確保遺產分配符合心願? 生前信託（Living Trust，又稱家庭信託、可更改信託）是一個很好的方式，讓財產所有人可以按照意願分配財產。一方面，設置生前信託可以避開「財產驗證」（Probate），這一流程不僅導致資產須被凍結最多兩年的時間，還會花費大筆手續費，且資產明細將被徹底公開。

另一方面，作為信託所有人，即便離世，財產依然可以按本人生前意願分配，如在信託中設置對子女的激勵約束機制，如考取常春藤的獎勵，遇到法律問題的懲處等。這也是美國常有「富七代」、「富十代」的原因，最著名的例子就是石油大亨洛克菲勒設置的家族信託，當年累積的巨額財富如今已成功傳遞到第六代家族成員。

胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應確保了解潛在風險點，提前規劃以確保財產按自己希望的方式分配。

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