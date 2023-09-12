新冠升溫之際 新版疫苗價高 無保者關注

聯邦食品暨藥物管理局11日批准升級版新冠病毒補強針，圖為輝瑞成人新冠疫苗的單劑小瓶。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA） 9月11日批准升級版新冠補強針，年齡在6個月及以上都可以注射。洛杉磯 縣近期疫情升溫，衛生局建議民眾盡快接種。

過去一個月，在洛杉磯縣職場發生的新冠感染病例數量激增。隨著越來越多的員工重返辦公室工作，感染人數增加成為必然。洛杉磯縣衛生部門相關官員表示，辦公室等群聚場所的病例數量增加，提醒民眾新冠的傳染風險始終存在。

洛杉磯縣公共衛生局（Public Health）急性傳染病控制副主任Terashita表示，近期從辦公室等工作場所接獲153 個群聚性感染病例，這些傳染出現在城市服務、娛樂公司等地。雖然與去年相比，在工作場所感染新冠的病例數已降低不少，但感染新冠仍會給民眾的工作、生活帶來不小困擾。

Terashita建議重新佩戴口罩，特別是在辦公室等人流較為聚集的場合，戴口罩等有效防止病毒傳播。 除此之外，在參與任何大型聚會前進行新冠檢測，以及接種升級版的新冠補強針，也是有效的防疫手段。

輝瑞和莫德納決定將新版疫苗 每支收費提高到130元，而去年根據政府合同生產的加強劑為30元，不過擁有醫療保險 或私人保險的接種者可能不會面臨任何自付費用。

不過有專家表示，他們擔心很多人可能會陷入系統的漏洞。新版疫苗上市並不表示能被輕易提供給需要的人。例如沒有醫保的民眾可能不知道如何獲得疫苗，甚至不知道有新版疫苗這樣的選擇。

新疫苗能在免疫力開始減弱前的幾個月內提供最好的保護，並可能對患有基礎疾病的年長者及一些免疫功能低下的民眾產生更多保護力。對於健康的年輕人來說，感染新冠患嚴重疾病的風險較低，但仍有可能變成「長新冠」，即後遺症持續數月甚至數年。