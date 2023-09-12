我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

新冠升溫之際 新版疫苗價高 無保者關注

記者子為／綜合報導
聯邦食品暨藥物管理局11日批准升級版新冠病毒補強針，圖為輝瑞成人新冠疫苗的單劑小瓶。（美聯社）
聯邦食品暨藥物管理局11日批准升級版新冠病毒補強針，圖為輝瑞成人新冠疫苗的單劑小瓶。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA） 9月11日批准升級版新冠補強針，年齡在6個月及以上都可以注射。洛杉磯縣近期疫情升溫，衛生局建議民眾盡快接種。

過去一個月，在洛杉磯縣職場發生的新冠感染病例數量激增。隨著越來越多的員工重返辦公室工作，感染人數增加成為必然。洛杉磯縣衛生部門相關官員表示，辦公室等群聚場所的病例數量增加，提醒民眾新冠的傳染風險始終存在。

洛杉磯縣公共衛生局（Public Health）急性傳染病控制副主任Terashita表示，近期從辦公室等工作場所接獲153 個群聚性感染病例，這些傳染出現在城市服務、娛樂公司等地。雖然與去年相比，在工作場所感染新冠的病例數已降低不少，但感染新冠仍會給民眾的工作、生活帶來不小困擾。

Terashita建議重新佩戴口罩，特別是在辦公室等人流較為聚集的場合，戴口罩等有效防止病毒傳播。 除此之外，在參與任何大型聚會前進行新冠檢測，以及接種升級版的新冠補強針，也是有效的防疫手段。

輝瑞和莫德納決定將新版疫苗每支收費提高到130元，而去年根據政府合同生產的加強劑為30元，不過擁有醫療保險或私人保險的接種者可能不會面臨任何自付費用。

不過有專家表示，他們擔心很多人可能會陷入系統的漏洞。新版疫苗上市並不表示能被輕易提供給需要的人。例如沒有醫保的民眾可能不知道如何獲得疫苗，甚至不知道有新版疫苗這樣的選擇。

新疫苗能在免疫力開始減弱前的幾個月內提供最好的保護，並可能對患有基礎疾病的年長者及一些免疫功能低下的民眾產生更多保護力。對於健康的年輕人來說，感染新冠患嚴重疾病的風險較低，但仍有可能變成「長新冠」，即後遺症持續數月甚至數年。

疫苗 洛杉磯 醫療保險

上一則

新冠再起 快篩劑過期仍可用

延伸閱讀

FDA核准輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗 最快本周開放接種

FDA核准輝瑞、莫德納XBB.1.5疫苗 最快本周開放接種
美網／約克維奇沒有退休打算 教練：可能打2028年洛杉磯奧運

美網／約克維奇沒有退休打算 教練：可能打2028年洛杉磯奧運
疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等
新冠住院人數續增 新疫苗可擋變種 德桑提斯卻抵制

新冠住院人數續增 新疫苗可擋變種 德桑提斯卻抵制
新冠住院數連7周上升 增幅15.7% 德桑提斯抵制新疫苗

新冠住院數連7周上升 增幅15.7% 德桑提斯抵制新疫苗
新冠變種XBB.1.5疫苗 最快9/8批准 9/13開打

新冠變種XBB.1.5疫苗 最快9/8批准 9/13開打

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

2023-09-07 15:35
華女張小姐近期四處淘寶，用十分低廉的價格，就將房屋改造得十分溫馨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU省錢又有設計感

2023-09-07 19:41
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

2023-09-06 02:19

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬