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亞凱迪亞市417萬法拍屋 1個月被竊6次 華人屋主損失近百萬

記者趙健／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市一棟法拍屋在買家得標後的一個月內被入室盜竊團夥闖入六次。（記者趙健/攝影）
亞凱迪亞市一棟法拍屋在買家得標後的一個月內被入室盜竊團夥闖入六次。（記者趙健/攝影）

法拍屋（Foreclosure）是最受華人歡迎的房產投資領域之一。但與此同時，法拍屋因其產權、交易流程複雜性，也往往面臨著更多的風險。9月4日晚，南加州華人聚集的亞凱迪亞市（Arcadia）一棟剛成交不久的法拍屋，又遭遇搶匪闖入，已經是該房屋一個月內第六次被洗劫，華人屋主損失近百萬元。

影音來源：記者趙健

地產網站Zillow資料顯示，這棟房屋建於2012年，位於亞凱迪亞市一處幽靜的街區，共有六間臥室七間衛浴，面積超過1萬平方呎。該房屋上一次成交時間是2015年，成交價400萬美元，此次法拍的成交價417萬，僅比八年前的價格高出4.3%。根據Zillow估算，目前該房屋的市場價值超過600萬。

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）
房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

本以為撿到「大便宜」華人新屋主怎麼也沒料到，在得標後不到一個月的時間內，這棟好不容易到手的法拍豪宅竟被入室盜竊團夥盯上，來回洗劫了六次。華裔新屋主推測，應該是同一個犯罪團夥所為，雖然每次的竊賊不同，但犯罪手法很相似，人數也差不多，最近一次約有6、7人。

新屋主表示，前三次被闖入都是鄰居發現的，後來我們在在屋內安裝了監控系統，犯罪分子進屋後，我們也在第一時間報了警。可警察趕到現場至少也需要5-10分鐘，他們早就跑得無影無蹤了。 「更可氣的是，他們這次連監控系統也都一併搶走，無法無天了。」

屋內珍藏的紅酒也已被搶匪享用。（記者趙健/攝影）
屋內珍藏的紅酒也已被搶匪享用。（記者趙健/攝影）

經過六次的「暴力洗劫」，原本富麗堂皇的房屋已是面目全非。家電、家具、裝飾品全部被搬空，就連窗簾、房門、燈具等硬裝設施，也全部被撬走搬空。屋內的地毯、壁櫃、牆面遭到嚴重損壞，電線也全被剪斷。 「原本房間裡每支水晶吊燈的價格就高達十幾萬美金，每扇實木門都至少在2000美元以上。」

新屋主表示，現在這棟房屋的價值與之前投資時的估算已大相逕庭。這棟房屋原本裝修高檔豪華、家用電器齊全，買下後便可迅速轉手，淨賺100萬左右。但現在這麼一折騰，不僅要花費大筆資金整修，還要耽誤出售時間，「幾個月後的房地產市場，誰也不好說，畢竟聯準會還有可能繼續加息。」

據評估修復工程的裝修隊估計，僅是最基本的硬裝修復（不包括軟裝、家電、院子等），至少需要花費30萬。

施工人員表示，這看起來並不像單純的入室盜竊，因為有些破壞是「毫無價值的」，比如對踢腳線、家庭影院內的隔音牆軟包、壁櫃門的破壞。但不管怎樣，如果房子的安全無法保證，裝修工作根本無法進行，「修了也是白修」。

不過，新屋主表示，這棟房子的前任屋主是一位常年在中國做生意的台灣人，不在美國生活，不太可能在本地與其他人結仇，而且報仇的人也不需要等到現在。

「洛杉磯的治安真是太差了！」屋主感歎， 現在屋內最值錢的物品只剩下門廳的水晶吊燈和廚房中島的天然石材檯面，他不確定還會不會有第七次第八次入室盜竊。

華人 亞凱迪亞 投資

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