加州公校打疫苗率低 州府將削減經費

趕在開學前完成第一劑十合一疫苗接種的Damien Burkholder。（取自EdSource網站）

加州 衛生法規要求，學童在念幼兒園與七年級之前，必須完成十種常見傳染病的疫苗 接種，包括白喉（diphtheria）、麻疹（Measles）、腮腺炎（mumps）、百日咳（Pertussis，又稱whooping cough）、脊髓灰質炎（polio，或稱小兒麻痺症）、德國麻疹（rubella）、破傷風（tetanus）、B型肝炎（hepatitis B）、水痘（chickenpox），與可能導致細菌性腦膜炎（bacterial meningitis）的B型流行性感冒嗜血桿菌（Haemophilus influenzae Type B）。

加州十合一疫苗的接種率，2018年曾經達到95%，但隨著新冠疫情 到來，2020年降至92.8%，2021年才回升至94%。但是加州公共衛生局的最新督察報告卻顯示，570所公立學校在2022-23學年有超過10%的學生並未完成接種，這些允許未接種學生到校上課的學校，將面臨州府撥款減少的困境，因為此筆經費是按照學生到校天數等比發給。570校中，450間提供幼兒園教育，176間提供七年級以上課程，56校兩者皆有。特教學生、身體狀況不允許的，則不在強制接種的範圍內。

公衛局告訴EdSource，未完成接種的學童在開始上課後還能接受補救接種，但在十合一第一劑後四個月內還未完成第二劑接種者，則會被要求完成接種後才能再度到校。因此補救接種人數越來越多的沙加緬度市聯合學區（Sacramento City USD），七年級學生Damien Burkholder就說還好有市府免費的接種，不然他就會一個月不能到校了。

加州各地學校的未接種比例。（取自EdSource網站）

自從2015年取消信仰豁免權後，加州學童的疫苗接種率就持續增加，但新冠疫情的到來，學童疫苗接種率因而降低，數以千計的學生甚至因為沒有接種而無法在2022-23學年就讀。California Immunization Coalition的主任Catherine Martin表示，校園關閉期間，加州沒有放寬疫苗接種的規定，但顯然許多學校就開始睜一眼閉一眼了，這也導致2022-23學年督察結果會有這麼多學校不符規定。

疫情期間，許多反對接種的家長選擇讓小孩在家自學，或是遠距上課，以避免碰觸強制接種的限制。疫情趨緩後，這些家長乾脆就把小孩送到特許學校了，因為他們不受強制接種的規範。以Agnes J. Johnson Charter School為例，2022-23學年有九成的幼兒園學生沒有接種第一劑，Mountain Home Charter in Oakhurst有83%的學童沒有完成接種，第三名的Gorman Learning Center則為76%。