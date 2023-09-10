核桃高中華裔家長會反對買特權 聲明澄清另有家長組織

洛杉磯核桃高中華裔家長會聲明，堅決反對在公立教育系統使用金錢購買特權的行為，並啟動法律程序。（取材自家長會網頁https://capa-walnut.org/）

「家長捐款學生午餐免排隊」的爭議近日深受洛杉磯華人社區關注。已有25年歷史的「核桃 高中華裔 家長會（CAPA of Walnut High School），（以下簡稱「既有華裔家長會」）近日投書本報發表聲明，堅決反對在公立教育 系統使用金錢購買特權的行為，並啟動法律程序。

「既有華裔家長會」聲明指出，「今年7月初，我們震驚地發現核桃高中出現了一個全新的華裔家長會組織（以下簡稱：全新華裔家長會），其中文名字與我們相同，英文名字極其相似，我們的英文名字是CAPA WHS，他們的英文名字是WHS CAPAo，該組織是在2023年5月申請註冊成立的。」

䡰明批判「全新華裔家長會」「在社區和核桃高中造成了極大的混亂，給既有組織的會員帶來了許多困擾，妨礙組織的運作，並迫使我們的義工們耗費大量時間和精力應對這種侵權行為。」

引發社區媒體廣泛熱議的是該新組織的募款方式，即允許捐款1000元以上家庭的學生換取 「Front of the line lunch pass」（午餐免排隊）。因為兩個組織中文名字相同，很多不明實情的家長和社區成員誤認為是「既有華裔家長會」所為，嚴重損害聲譽。

「既有華裔家長會」聲明表示，「我們堅決反對在公立教育系統中使用金錢來購買特權的行為。我們深信，這種以金錢換取特權的籌款方式可能會引發社區內各族裔之間的敵意，並嚴重損害華裔社區的形象。」

為了澄清立場，「既有華裔家長會」已經投入更多的時間和精力。然而，聲音依然相對微弱。在經過董事會成員的深入討論後，決定正式啟動法律程序，以保護核桃高中華裔家長會的聲譽，制止對我們的侵權行為和名譽損害。」

如有關於此案件的任何疑問，請家長及社會各界人士與法律顧問聯繫。該「既有華裔家長會」不再直接回答任何有關此案件的問題。不過該聲明並未留下顧問聯繫方式。