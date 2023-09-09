洛縣出現西尼羅河病毒死亡首例 長堤也有人感染

專家提醒，西尼羅河病毒通過受感染的蚊子叮咬傳播給人類，因此日常要做好防蚊措施。（取材自CDC）

洛杉磯 縣9月7日報告今年首例西尼羅河病毒死亡病例，死亡患者是聖費南度谷（San Fernando Valley）地區的居民；沒想到長堤 市（Long Beach）8日宣布，該市發現今年第一例西尼羅病毒（West Nile）感染病例。

西尼羅河病毒（West Nile）通過受感染的蚊子叮咬傳播給人類。2023年至今，洛杉磯縣總共記錄19例西尼羅河病毒病例。洛杉磯縣公共衛生局指出，感染西尼羅河病毒的病例數，通常在9月最高。洛杉磯縣各地都發現感染西尼羅河病毒的蚊子和死鳥，使病毒傳播給人的概率提升。而加州，今年截至目前共有75例西尼羅病毒病例，相比去年的34例，有大幅度增加。

另外，根據長堤市公共衛生服務局（Department of Health and Human Services）發現的新病例，這名患者60多歲，被診斷患有神經侵入性疾病。

感染者可能會出現的一些症狀包括發燒、身體疼痛、皮疹、噁心、嘔吐和頭痛。 老年人和存在健康問題的人最有可能出現嚴重症狀，高危人群包括50歲以上人群、患糖尿病、癌症、高血壓 、腎病及免疫功能低下者。

到目前為止，還沒有針對西尼羅河病毒的具體治療方法，也沒有預防感染的疫苗。專家鼓勵居民採取以下預防措施來降低感染風險：

專家建議民眾採取以下幾點措施預防蚊蟲以及西尼羅病毒的傳染，包括外出時穿長袖衣服和褲子。家中做好防蚊措施，包括確保門窗裝有緊密的紗窗以防蚊子進入，修理或更換有撕裂或孔洞的紗窗。

蚊子在積水中產卵，水桶、雨水桶等儲水容器，記得蓋上蓋子。如果沒有蓋子，請使用孔比成年蚊子還小的金屬絲網。家裡擁有花園的人，記得清除花盆、碟子、水盆和其他戶外容器中的積水，清潔和維護游泳池，並且扔掉庭院或院子裡可以盛水的舊物品，例如舊汽車輪胎和兒童玩具。

有關西尼羅河病毒的更多信息，請致電211或訪問洛杉磯縣公共衛生局官網。