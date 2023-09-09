羅斯密將辦里民大會 邀專家教防蚊方法

羅斯密將舉辦里民大會，傳授防蚊蟲技巧。（取材自Pexels）

羅斯密（Rosemead）將於9月13日舉辦里民大會（Town Hall Meeting ），屆時邀請專家為居民和商家講解如何應對今夏蚊子的侵襲。專家們將為居民講解如何創造一個沒有蚊子的鄰里環境，如何消除吸引蚊蟲的封閉水源以及如何防止感染西尼羅病毒（West Nile Virus），該病毒主要通過蚊子傳染。

該活動由聖蓋博 谷地區蚊蟲管控局（Mosquito and Vector Control District）和羅斯密市府聯合舉辦。大會當天下午6時，地點為羅斯密社區娛樂中心（Rosemead Community Recreation Center ），地址：3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA 91770

如要了解更多西尼羅病毒或其他易傳染病毒的蟲類（例如蚊子、蒼蠅、蜱虫、蟎蟲、老鼠），可以到聖蓋博谷地區蚊蟲管控局網站獲取更多信息：http://www.sgvmosquitos.org/

如對該里民大會有疑問，可以聯繫羅斯密公共安全監管員Mandy Wong，電話是626-569-2292，或者發電子郵件至：[email protected]