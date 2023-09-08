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紐森打擊芬太尼走私 邊境增國民兵

記者楊青／洛杉磯綜合報導
2021年9月至2022年9月，加州有5942人因攝入芬太尼合成阿片類藥物死亡，占所有阿片類藥物相關死亡的86%。（取自聯邦藥物與毒品執法管理局，DEA）
2021年9月至2022年9月，加州有5942人因攝入芬太尼合成阿片類藥物死亡，占所有阿片類藥物相關死亡的86%。（取自聯邦藥物與毒品執法管理局，DEA）

加州平均每年近6000人死於濫用鴉片類藥物，州長紐森7日下令增加邊境口岸的國民兵（National Guard）數量，以遏制越來越猖獗的芬太尼（Fentanyl）走私。聯邦執法部門指出，目前全美和加州的走私芬太尼主要來自中國，通過快遞或邊境走私等方式進入美國。

紐森7日宣布將在聖地牙哥縣的San Ysidro和OtayMesa等四個入境口岸增加40至60名國民兵，提高入境管制，防止芬太尼等藥物隨人員流動進入美國。

紐森在聲明中指出，芬太尼是一種致命毒藥，撕裂加州人的家庭和社區。加州決定部署更多的軍人，來嚴厲打擊芬太尼走私，保護社區安全。

2023年前六個月，加州國民兵已協助聯邦海關及邊境保護局（CBP）繳獲超過1萬1760磅的芬太尼，緝獲數量比2021年同期增加約594%，說明芬太尼走私進入加州是何等猖獗。州長辦公室的數據顯示，CBP在加州地區緝獲的走私芬太尼為2萬8765磅。

CBP指出，目前走私進入加州的芬太尼主要來自中國，這些毒品通過國際郵件和快遞從中國寄送至加州，中國同時也是全國的走私芬太尼主要來源地。華爾街日報（WSJ）7月曾導，拜登政府考慮取消對中國公安部法醫研究所的制裁，以交換美中在對抗鴉片類藥物芬太尼的合作。

根據「加州健康與安全法」第11350條，在沒有處方的情況下持有芬太尼藥物是非法的，將受到處罰。目前芬太尼和芬太尼類藥物的定罪標準，已不只限於案件主犯或主要製造商，低階的毒品犯罪者也將受懲罰。

據衛報（The Guardian）報導，今年5月以來，加州執法部門在舊金山就查獲足以導致200萬人過量服用而死亡的芬太尼。加州健康政策咨詢公司（CalHPS）數據顯示，2017年至2021年間，加州與芬太尼有關的藥物過量死亡人數，是車禍死亡人數的兩到三倍。2021年9月至2022年9月，加州有5942人因攝入芬太尼合成阿片類藥物而死亡，占所有阿片類藥物相關死亡的86%。

加州 紐森 國民兵

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