洛市區碼「213」 詐騙集團最愛

來自某些區域的陌生電話很可能來自詐騙集團。（取自FOX）

聯邦貿易委員會（FTC）2022年度的統計，全美詐騙財損已達88億元，較2021年增加30%，顯見電話詐騙只有更多沒有最多。詐騙追蹤業者BeenVerified分析過去兩年的15萬件電信詐騙案後發現，詐騙集團 特別喜歡冒充幾個都會區的號碼，其中加州 的正是洛杉磯市與周邊地區的「213」區碼。

美國其他重災區如紐約州的是「917」，德州的「469」，佛州 的「786」，內華達的「702」，華盛頓州的「206」。

BeenVerified發現，加州三分之二的詐騙電話使用網路電話VoIP，因為容易假冒發話地點。在2021年7月1日至2023年6月30日的反向追蹤期間內，59.04%的詐騙與76.00%的垃圾簡訊來自VoIP。

加州詐騙第一多的服務商是Onvoy，其後則是TextNow與Google。

不只是電話，附帶網路連結的簡訊也是詐騙集團常用的手法。在12個用戶最常收到垃圾簡訊的號碼中，九個是被用來引誘用戶點進詐騙網站的，內容的開頭多半是銀行、發卡公司的緊急通知。

防範的方法如下：

一，確認電話號碼，最方便的是使用逆向追蹤軟體，確認這組號碼先前是否已經被通報過。

二，別驚慌，千萬不要按照指示點進網址，反而應該向金融機構查證，或是透過正常網址查核帳戶狀況。

三，直接照發信號碼回撥，使用VoIP的詐騙集團，電話號碼往往是空號或沒人接。

四，不要提供個人資料與帳戶訊息。